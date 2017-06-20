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Опубликовано: Вт, Июн 20th, 2017
13 ЗКО / Картина дня

«Акжайык» из Уральска получил разрешение на проведение матчей

Профессиональная футбольная лига Казахстана сняла запрет на проведение футбольных матчей на центральном стадионе в Уральске.  

Так выглядит футбольное поле сегодня

Сегодня, 20 июня, комиссия ПФЛК провела повторную проверку натурального газона на стадионе имени П. Атояна. После первой такой проверки в мае этого года было запрещено проводить какие-либо матчи как на центральном, так и на запасном стадионах города. Тогда было выявлено, что натуральный газон на арене им. П. Атояна находится в неудовлетворительном состоянии: показатели дренажных возможностей и твердости поля на минимально допустимом уровне, поле имеет неровности. Кроме того, было отмечено, что 20 процентов поля не имеет травяного покрова и более 30 процентов находится в мертвом состоянии. Синтетическое поле стадиона ФК «Акжайык» также не прошло проверку. Комиссия выявила большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля.

А так выглядело поле в мае

Как сообщает официальный сайт ПФЛК, сегодняшнее состояние натурального газона наглядно улучшилось.

«На основании изменившегося в лучшую сторону покрытия стадиона, а также при условии дальнейшего соблюдения рекомендаций ранее введенный запрет на проведение матчей снимается. Главная и молодежная команды футбольного клуба «Акжайык» отныне могут проводить свои домашние матчи в Уральске,» — говорится на сайте лиги.

И.о. директора ФК «Акжайык» Нуртаза Абилханов отметил, что уже в это воскресенье, 25 июня, уральская команда примет на своем поле команду «Тараз». Матч начнется в 17.00 часов.

За два дня до этого, 23 июня, на стадионе пройдет матч Второй лиги. На поле встретятся молодежные команды «Акжайык» и «Атырау».

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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