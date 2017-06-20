«Акжайык» из Уральска получил разрешение на проведение матчей

Профессиональная футбольная лига Казахстана сняла запрет на проведение футбольных матчей на центральном стадионе в Уральске.

Сегодня, 20 июня, комиссия ПФЛК провела повторную проверку натурального газона на стадионе имени П. Атояна. После первой такой проверки в мае этого года было запрещено проводить какие-либо матчи как на центральном, так и на запасном стадионах города. Тогда было выявлено, что натуральный газон на арене им. П. Атояна находится в неудовлетворительном состоянии: показатели дренажных возможностей и твердости поля на минимально допустимом уровне, поле имеет неровности. Кроме того, было отмечено, что 20 процентов поля не имеет травяного покрова и более 30 процентов находится в мертвом состоянии. Синтетическое поле стадиона ФК «Акжайык» также не прошло проверку. Комиссия выявила большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля.

Как сообщает официальный сайт ПФЛК, сегодняшнее состояние натурального газона наглядно улучшилось.

«На основании изменившегося в лучшую сторону покрытия стадиона, а также при условии дальнейшего соблюдения рекомендаций ранее введенный запрет на проведение матчей снимается. Главная и молодежная команды футбольного клуба «Акжайык» отныне могут проводить свои домашние матчи в Уральске,» — говорится на сайте лиги.

И.о. директора ФК «Акжайык» Нуртаза Абилханов отметил, что уже в это воскресенье, 25 июня, уральская команда примет на своем поле команду «Тараз». Матч начнется в 17.00 часов.

За два дня до этого, 23 июня, на стадионе пройдет матч Второй лиги. На поле встретятся молодежные команды «Акжайык» и «Атырау».

Екатерина ЛИТВЯКОВА