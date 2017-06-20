«На то они и комары, чтобы вас кусать» — директор «Дезинфекции» ЗКО

Директор «Западно-Казахстанской областной дезинфекции», которая занимается протравкой комаров в Уральске, объяснил, почему их работа неэффективна.

Сегодня, 20 июня, на брифинге в Службе центральных коммуникаций обсуждался один из самых наболевших вопросов – борьба с гнусом.

— Противоличиночная обработка была начата 16 апреля и продлилась до мая, — рассказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Сериккали Канапин. – Сейчас идут работы по наземным обработкам от гнуса в пригородной зоне Уральска и, при наличии энтомологических показаний, в п. Серебряково, п. Круглоозерное, п. Коминтерн, п. Желаево на площади 6000 гектаров, в том числе и в парковой зоне – городской парк культуры и отдыха, Ханская и Перевалочная рощи, территории дачных обществ.

Во время пресс-конференции наибольшее количество вопросов было адресовано Мурату Такееву, директору учреждения «Западно-Казахстанская областная дезинфекция», которое занимается протравкой комаров в Уральске. Журналистов интересовало, почему нет эффективности от работ по борьбе с гнусом.

— Тендер на работы по дезинсекции проводится в феврале. В это время мы не можем знать, какой будет паводок, — сказала Мурат Танкеев. – А в этом году он длился дольше обычного – до 28 мая. Большие разливы, много талой воды – это и повлияло на такое количество гнуса. Кроме того, этим летом много дождей. Они смывают препарат. К тому же, влажная погода – благоприятная среда для размножения комаров.

— В прошлом году стояла жаркая погода, дождей не было семь месяцев. Но комаров было также очень много. Значит, что-то не работает в системе. И это нужно менять. Эффективности от вашей работы – ноль. Или, может, стоило бы заменить препарат, которым травят комаров? – спросила одна из журналисток.

— На то они и комары, чтобы вас кусать. Я не могу им запретить вас кусать! — заявил директор «Дезинфекции». – В прошлом году комаров в Уральске травила другая компания. «Агран» — препарат, которым обрабатывается территория, очень хороший. Думаю, его менять не надо.

Вместе с тем Мурат Танкеев отметил, что 23,6 миллионов тенге достаточно для того, чтобы бороться с комарами в Уральске.

Напомним, что изначально на дезинсекцию властями было выделено 49 миллионов тенге. Однако фирма-подрядчик – «Западно-Казахстанская дезинфекция», которая выиграла тендер, заявила, что выполнит работы по цене вдвое ниже.

Екатерина ЛИТВЯКОВА