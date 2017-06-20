Оправданы ли траты на содержание ФК «Акжайык»?( ОПРОС)
Почти в миллиард тенге обходится властям содержание местного футбольного клуба. Насколько оправданы такие траты?
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Почти в миллиард тенге обходится властям содержание местного футбольного клуба. Насколько оправданы такие траты?
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