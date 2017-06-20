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Опубликовано: Вт, Июн 20th, 2017
18 ЗКО / Картина дня

Оправданы ли траты на содержание ФК «Акжайык»?( ОПРОС)

Почти в  миллиард тенге  обходится властям содержание местного футбольного клуба. Насколько оправданы такие траты?

Оправданы ли траты на содержание ФК «Акжайык»?

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