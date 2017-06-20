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Опубликовано: Вт, Июн 20th, 2017
54 ЗКО / Картина дня

В Уральске пройдёт выставка лучших местных производственных товаров

Она намечена на эту субботу, 24 июня, и будет организована на новой городской площади в пятом микрорайоне Уральска.

Фото из архива выставки товаропроизводителей по ЗКО

— Традиционно мы проводили выставку «Лучшие производственные товары – Сапалы оним» в холле Казахского драматического театра, но теперь решили расширить её рамки и выбрали новое место для её проведения – новую городскую площадь, — высказался директор областной Палаты предпринимателей Нурлан Каиршин. – Мы ждём всех горожан, кто хотел бы увидеть наших товаропроизводителей, 24 июня с 10 до 16.00 часов.

Кстати, несмотря на расширенные рамки выставки, пока принять в ней участие изъявили желание лишь 30 производственных предприятий ЗКО.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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