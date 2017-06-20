В ЗКО 18 сельчан решили стать бизнесменами, пройдя обучение по программе «Бастау-бизнес»

Более 70 процентов из этих людей хотят заниматься выращиванием крупного рогатого скота мясной и молочной породы.

Об этом СМИ на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил бизнес-тренер областной Палаты предпринимателей Куанышбек Ерниязов.

— Уже второй месяц мы проводим обучение сельчан — безработных и самозанятых — в пяти районах области по программе «Бастау-бизнес», – высказался Ерниязов. – В течение 30 дней мы ведём лекции по 12 дисциплинам, таким как маркетинг, налоги, основы бизнеса, юридическая грамотность, менеджмент. В это же время наши обучающиеся при поддержке специалистов Палаты предпринимателей пишут свои бизнес-планы. И по завершении обучения мы добиваемся, чтобы им дали кредиты на воплощение своих проектов в жизнь.

Сам Куанышбек Ерниязов является бизнес-тренером по Зелёновскому району. Он уже обучил одну группу из 35 безработных и самозанятых в селе Перемётное. 18 из них получили одобрение на получение кредита под 6 процентов годовых сроком до 7 лет (по программе для начинающих бизнесменов предусмотрены кредитные каникулы сроком до 9 месяцев с начала получения кредита). Вторая группа из 41 безработного этого района сейчас проходит обучение по «Бастау-бизнес» в селе Мичурино.

— Хочу отметить, что предпринимательская активность у сельчан Зелёновского района очень высокая, – говорит Куанышбек Ерниязов. – Люди хотят открывать пекарни, магазинчики, кафе. Но всё-таки больше тех, кто хотел бы выращивать скот на молоко и мясо – таких сельчан у меня в группах до 70 процентов. У них в хозяйстве уже есть одна-две коровы, и они хотят расширить поголовье, закупить ещё коров, бычков. К нам на обучение не приходит молодёжь — в основном, наши студенты – это люди в возрасте за 40 лет, кто обдуманно решил заняться бизнесом в своём селе. Очень хороший проект сейчас мы реализуем в селе Мичурино, там в пустующем магазине женщина решила открыть детское кафе. Есть проект цеха по деревообработке в селе Октябрьское. Специально под этот проект акимат Зелёновского района предоставил предпринимателю земельный участок площадью полтора гектара.

Что нужно безработным для того, чтобы стать участником программы «Бастау-бизнес»?

Им нужно обратиться к специалистам Палаты предпринимателей с удостоверением личности и адресной справкой, пройти тестирование и… обучаться.

Специалисты Палаты предпринимателей не обещают, что обучение будет лёгким, но они уверяют, что будут помогать своим студентам на всех этапах реализации их бизнес проектов — «от А до Я».

Людмила КАЛАШНИКОВА