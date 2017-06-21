91 процент казахстанцев боятся безработицы и резкого обнищания

Абсолютное большинство казахстанцев наиболее реальной угрозой назвали безработицу и вероятность резкого обнищания (91,5%). В списке наиболее распространенных страхов (выше 70%) – экономический кризис, коррупция и беззаконие, вероятность совершения террористических актов и смена высшего руководства страны.

Половина опрошенных опасаются диктатуры и репрессий, утраты страной суверенитета, безвластия и анархии, дефицита продовольствия и воды.

Выбор тех и или иных событий и явлений респондентами зависит от их материального положения. В малообеспеченных группах чаще распространены опасения столкнуться с коррупцией и беззаконием, природными катаклизмами и экономическим кризисом; в средне- и высокодоходных группах – страхи перед безвластием и анархией; диктатурой и репрессиями, а также утратой страной суверенитета.

В 2016 году заметно выросли опасения в отношении такого события, как смена высшего руководства страны – с 56,8% до 64,6% , а также вероятность наступления безвластия и анархии – с 43,2% до 52,9%.

Опрос провел общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» в декабре 2016 года. Опрошены 1060 респондентов старше 18 лет на основе общенациональной выборки.

По материалам ofstrategy.kz