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Опубликовано: Ср, Июн 21st, 2017
85 ЗКО / Картина дня

91 процент казахстанцев боятся безработицы и резкого обнищания

Абсолютное большинство казахстанцев наиболее реальной угрозой назвали безработицу и вероятность резкого обнищания (91,5%). В списке наиболее распространенных страхов (выше 70%) – экономический кризис, коррупция и беззаконие, вероятность совершения террористических актов и смена высшего руководства страны.

Половина опрошенных опасаются диктатуры и репрессий, утраты страной суверенитета, безвластия и анархии, дефицита продовольствия и воды.

Выбор тех и или иных событий и явлений респондентами зависит от их материального положения. В малообеспеченных группах чаще распространены опасения столкнуться с коррупцией и беззаконием, природными катаклизмами и экономическим кризисом; в средне- и высокодоходных группах – страхи перед безвластием и анархией; диктатурой и репрессиями, а также утратой страной суверенитета.

В 2016 году заметно выросли опасения в отношении такого события, как смена высшего руководства страны – с 56,8% до 64,6% , а также вероятность наступления безвластия и анархии – с 43,2% до 52,9%.

Опрос провел общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» в декабре 2016 года. Опрошены 1060 респондентов старше 18 лет на основе общенациональной выборки.

По материалам ofstrategy.kz

 

Один комментарий
  1. Шофер says:
    21 июня 2017 в 15:49

    Я имея соответствующее образование, большой опыт работы, оказавшись без работы столкнулся с реалиями настоящего времени а именно: на работу можно устроиться только по блату, вне гласно существует возрастной ценз не смотря на объявления что требуются специалисты соответствующего уровня.

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