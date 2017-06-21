Аэропорт Астаны переименован в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Международный аэропорт Астаны получил новое название — «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», передает МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства РК опубликовано в общенациональных газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 21 июня 2017 года. Казинформ предлагает ознакомиться с полным текстом документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет үйі от 20 июня 2017 года №381

О переименовании Международного аэропорта Астана

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года №281 «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства» Правительство Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б.Сагинтаев.

inform.kz