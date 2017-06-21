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Опубликовано: Ср, Июн 21st, 2017
5 Мир

Губернатор Токио покинет пост из-за поездки на дачу на служебном авто

Губернатор Токио Ёити Масудзоэ выразил желание уйти в отставку в связи с многочисленными обвинениями в финансовой недобросовестности, сообщает «РГ». Соответствующее заявление сегодня будет подано председателю законодательной ассамблеи японской столицы.

Глава Токио решил добровольно уйти в отставку, не дожидаясь вынесения вотума недоверия в законодательном собрании столичной японской префектуры, передает РИА Новости.

Скандал вокруг губернатора начался с того, что в прессу просочилась информация о его еженедельных поездках на дачу на государственной автомашине. Затем стало известно о семейных путешествиях, которые оплачивались из средств его политических фондов. Далее выяснилось, что мэр приобретал на деньги фондов картины и шелковую китайскую одежду, которая была ему нужна для занятий каллиграфией.

Масудзоэ пообещал вернуть всю зарплату и попросил дать ему возможность доработать до сентября.

В соответствии с законом, в случае принятия резолюции о недоверии губернатору, избираемому прямым голосованием, он либо уходит в отставку, либо распускает собрание и назначает внеочередные выборы. Масудзоэ лишится своего поста, если и новый состав префектуральных законодателей вынесет ему вотум недоверия.

godekan.com

Один комментарий
  1. Oblastnoi says:
    21 июня 2017 в 11:19

    Одним словом самураи!

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