Изъятие органов может проводиться и без согласия родственников — экс-министр здравоохранения

В Казахстане изъятие органов умершего для трансплантации может проводиться без согласия родственников, на основании «презумпции согласия», заявил сегодня на встрече в городе Актобе бывший министр здравоохранения, а ныне руководитель Республиканского координационного центра по трансплантации Жаксылык ДОСКАЛИЕВ.

Согласно кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинская организация может изъять у трупа органы или часть органов даже в случае, если умерший человек при жизни не оформил согласие на изъятие органов. По словам руководителя Актюбинского областного управления здравоохранения Асета Калиева, жители Актобе смогут написать заявление об отказе от донорства либо о своем согласии на донорство, обратившись в поликлинику, к которой они прикреплены.

Однако по этому же закону, изъятие органов или части органов у трупа допускается, если медицинская организация на момент изъятия не была поставлена в известность о том, что при жизни данное лицо либо близкие родственники заявили о своем несогласии на изъятие его органов или части органов после его смерти.

На встрече Жаксылыка Доскалиева с журналистами присутствовал со своим адвокатом и местный житель Есенжан Тынымулы, у родственника которого врачи после смерти врачи в целях трансплантации изъяли внутренние органы.

В начале недели в Актюбинском городском суде № 2 начался суд по делу об изъятии в целях трансплантации внутренних органов умершего после тяжелой травмы 23-летнего Серикболсына Кошербая, жителя села Алтай батыр Байганинского района. В иске родственников Кошербая к Актюбинскому областному департаменту здравоохранения говорится, что врачи изъяли органы «без разрешения родственников».

Есенжан Тынымулы на пресс-конференции заявил, что он и его родственники не намерены отзывать поданную на врачей жалобу.

По официальным данным, в Казахстане в очереди на трансплантацию органов состоят 3 500 человек.

Азаттык