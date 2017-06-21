Погода +23oC
$321.72
358.98
5.46
Опубликовано: Ср, Июн 21st, 2017
5 Мир

Путин показал Стоуну фейковое видео о Сирии

Владимир Путин дает интервью Оливеру Стоуну.

Кадры, которые президент России Владимир Путин назвал примером работы российской авиации в Сирии в разговоре с режиссером Оливером Стоуном в его документальном фильме, на самом деле взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане. Об этом сообщает независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В сериале «Интервью с Путиным» российский президент показывает Стоуну с мобильного устройства видео и сообщает о том, что в нем снята работа российских пилотов в Сирии. В действительности оказалось, что на кадрах запечатлен американский вертолет «Апач» во время боевых действий в Афганистане. Позднее на видео с американским вертолетом был наложен звук записи переговоров украинских летчиков в Донбассе, пишет CIT.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» основан на беседах с российским президентом. В общей сложности режиссер записал 20 часов интервью. Недавно фильм вышел на американском кабельном канале Showtime. В России премьера фильма состоялась 19 июня на Первом канале.

Оливер Стоун – известный американский режиссер и сценарист, обладатель трех наград «Оскар». Он снял фильмы о Фиделе Кастро, Уго Чавесе, Эво Моралесе. Продюсером картины о Путине является Фернандо Суличин. Он был продюсером фильмов Стоуна о Кастро и Чавесе.

svoboda.org

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-21
Утром23 ℃
Днем27.87 ℃
Вечером26.94 ℃
Ночью20.31 ℃
Влажность50 %
ДавлениеhPa 1012.75
Скорость ветра3.01 м/с
2017-06-22
Утром24.28 ℃
Днем27.54 ℃
Вечером24.93 ℃
Ночью17.01 ℃
Влажность47 %
ДавлениеhPa 1010.16
Скорость ветра4.76 м/с