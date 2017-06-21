Самые интересные мультики для этого лета

Наступившие летние каникулы — великолепная возможность передохнуть перед следующим учебным годом, набраться сил. Причем это касается и самих школьников, и их родителей. Ну а чтобы каникулы были веселыми, максимально активными и радостными, желательно разбавить времяпрепровождение на свежем воздухе просмотром добрых и увлекательных мультфильмов.

Уже смотрели на https://www.ivi.ru/watch/133348 новый мультфильм «Босс-молокосос» (2017)? Если нет, самое время посмотреть его вместе с детьми. Яркий, забавный и полный доброго юмора мультик расскажет о приключениях мальчика по имени Тим и его младшего брата, который почему-то подгузникам и погремушке предпочитает деловой костюм и портфель. Странный младенец, как выясняется, вовсе не тот, за кого себя выдает: он прибыл в семью Тима с определенной миссией. И теперь Тиму придется решать, как быть: то ли сдать незваного гостя взрослым (но поверят ли они?), то ли постараться раскрыть его планы и там уже действовать по обстоятельствам. Над анимационной лентой работали такие мэтры Голливуда, как Стив Бушеми и Лиза Кудроу, а композитором стал оскароносный Хасн Циммер, работавший над музыкой для фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Миссия невыполнима 2», «Гладиатор».

Тем детям, которые всерьез увлечены каким-то делом, наверняка понравится мультфильм «Балерина» (2016), рассказывающий о приключениях девочки по имени Фелис и ее друга Виктора. Эти дети живут в приюте и мечтают каждый о своем: Фелис грезит о сцене, где она будет исполнять балетные па, а Виктор — о том, как он станет известным на весь мир изобретателем. Героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы хоть на немного приблизиться к своим мечтам, причем дети еще и окажутся разлучены друг с другом.

Наверное, среди однозначно рекомендуемых к просмотру можно еще назвать и мультфильм «Бременские разбойники» (2016), в котором главную героиню озвучила Наталья Подольская, а одним из композиторов стал Аркадий Укупник. Сюжет мультика — нечто среднее между «Бременскими музыкантами» и «Робином Гудом»: перед зрителем окажется банда благородных разбойников, состоящая из Трубина Гуда и его друзей — кота, пса, ослицы и петуха. Вместе они подстерегают и грабят богачей, а затем раздают все беднякам. И теперь за каждого из благородных разбойников назначена награда.

Обязательно посмотрите с детьми эти мультфильмы! Они интересные, запоминающиеся, поучительные и добрые.