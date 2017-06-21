В России Госдума разрешила засекречивать данные об имуществе высокопоставленных чиновников

Поправки в закон о госохране в феврале предложил президент Владимир Путин и сегодня они были одобрены депутатами в третьем окончательном чтении.

Формулировки закона дают возможность фактически засекретить информацию об имуществе представителей властной верхушки. Эксперты полагают, что это приведет к исчезновению из общедоступных реестров информации о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе СК, спикерах парламента и председателях судов, а также сведений об их близких.

Антикорррупционные расследования – с использованием открытых данных, дронов с фотокамерами и прочими устройствами, видимо будут затруднены.

В Трансперенси Интернэшнл пока не знают, как будут справляться с ограничениями, которые вводит новый закон, — рассказал «Эху»юрист организации Дмитрий Утукин.

Принятый ГД в третьем чтении закон о полномочиях ФСО, предусматривающий защиту персональных данных охраняемых службой лиц, позволит скрывать от граждан доходы и активы наиболее высокопоставленных чиновников страны. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал редактор отдела расследований «Новой Газеты», лауреат Пулитцеровской премии этого года за расследование на основе «Панамского архива» Роман Анин.

«У нас под охраной ФСО находятся первые лица государства. Это направлено не на то, чтобы этих людей защитить, а на то, чтобы общество не узнало об их коррупционных нарушениях», — считает журналист.

«Безусловно, мы теперь не узнаем чем владеет семья президента, чем владеет семья премьер-министра, чем владеют охранники президента и прочие лица, которых охраняет Федеральная служба охраны», — пояснил он. «Если жена какого-то высокопоставленного чиновника занимается бизнесом и владеет недвижимостью стоимостью в сотни миллионов долларов, то мы об этом просто не узнаем и не узнает об этом общество».

Р.Анин подчеркнул, что достать подобные засекреченные сведения для журналистов занимающихся расследованиями будет по-прежнему возможно. Однако освобождение чиновников от необходимости отчитываться перед гражданами, по его мнению, отсылает к прошлым векам, а государственных лиц превращает в «касту неприкасаемых, про которых нельзя ничего говорить, нельзя ничего знать и нельзя ничего писать».

«Эхо Москвы»