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Опубликовано: Ср, Июн 21st, 2017
48 ЗКО / Картина дня

В Уральске пройдет велопробег

В массовом велозаезде, который пройдет 1 июля, может принять участие любой желающий.

Фото из архива «УН»

Как сообщает пресс-служба областного управления физической культуры и спорта, велопробег возьмет старт от Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана в 10.00 часов.

«Дорогие жители области! Приглашаем вас на массовый велопробег. Участвовать в нем могут все желающие — и дети, и взрослые. Среди участников также будут разыграны ценные призы», — говорится в сообщении облспорта.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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