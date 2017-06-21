В Уральске установят 100 велопарковок

Таким образом акимат города намерен прививать горожанам интерес к здоровому образу жизни и езде на велосипедах.

В пресс-службе акимата города «УН» сообщили, что пилотно, за счёт средств предпринимателей в городе было установлено три таких парковки – в районе двух акиматов – областного и городского (на фото), а также в центральном парке отдыха.

— В соцсетях уральцы стали писать, что неплохо было бы установить такие велопарковки в других местах по городу, — отмечают в пресс-службе. – Поэтому акимат города принял решение о том, чтобы выделить средства из бюджета на установку 100 таких же велопарковок – близ городских школ, колледжей, вузов, около спортивных стадионов, скверов, поликлиник и в других общедоступных местах.

Всего из бюджета на установку этих велопарковок выделено 5 миллионов тенге.

Они появятся в указанных местах в течение лета.

Людмила КАЛАШНИКОВА