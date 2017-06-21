В ЗКО 266 пьяных автомобилистов лишены водительских прав

Всего с начала года к административной ответственности за вождение в состояние алкогольного опьянения привлечены 278 водителей, 266 из них – лишены права управлять автомобилями.

Как сообщает Западно-Казахстанский областной суд, с начала года в ЗКО за грубое нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 278 водителей, вина которых подтверждалась медицинским освидетельствованием.

В частности, идет речь о нарушении статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения».

По решению специализированного административного суда г. Уральск 266 автомобилистов были лишены права управлять транспортными средствами на сроки от 3-ех до 5-ти лет. Еще 12 водителям суд назначил административное взыскание в виде ареста.

Екатерина ЛИТВЯКОВА