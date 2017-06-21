В ЗКО  осуждены восемь человек по обвинению в подготовке к теракту ( ВИДЕО, ФОТО)

Восемь жителей поселка Жангала признаны виновными в терроризме, несмотря на то, что следствие не обнаружило у них оружия, а сами подсудимые заявили в суде о пытках, которым подвергались во время следствия.

Судебный процесс по этому делу проходил в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал суда только на оглашение приговора, который состоялся сегодня 21 июня. На скамье подсудимых 8 молодых мужчин, жителей Жангалы, в возрасте от 24 до 34 лет. Практически всем подсудимым были предъявлены обвинения по одним и тем же статьям Уголовного Кодекса: «Создание, террористической группы», «Приготовление к теракту», «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению терактов». Фархата Габдешова, который по версии следствия является лидером группы, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также к 15 годам лишения свободы с конфискацией приговорен подсудимый А.Жантасов. У этого подсудимого в списке обвинения фигурирует статья 177 УК РК «Приготовление к посягательству на жизнь первого президента РК». Также к 15 годам приговорен подсудимый Кисметов. К 11 годам лишения свободы приговорены судом подсудимые Каиргалиев, Бижанов и Арстанов. К 6 годам лишения свободы приговорен подсудимый Абекенов и к 5 годам подсудимый Рахметуллин.

Примечательно, что ни оружия, ни боеприпасов у подсудимых во время обыска в их домах обнаружено не было. Как следует из материалов дела, подсудимые были задержаны в поселке Жангала сотрудниками КНБ в июле прошлого года, по подозрению в сотрудничестве с сирийской террористической организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Поводом для задержания послужил пикник на природе 6 июля прошлого года, в котором участвовали несколько местных мусульманских семей с детьми, которые таким образом отпраздновали окончание оразы – мусульманского поста. По версии оперативников КНБ, во время этого пикника, его участники фотографировались на фоне черного флага с надписью на арабском языке. Правда позже, экспертиза, назначенная судом, даст заключение, что данный флаг лишь «похож на флаг ИГ», но не является его копией. Также суд ссылается на то, что подсудимые, на тех же фотографиях с пикника, запечатлены с характерным жестом – поднятым вверх указательным пальцем. По мнению следствия, этот же жест используется сторонниками течения Ислама, которые поддерживают идею создания единого исламского государства – халифата.

Также в уголовном деле фигурируют показания двух засекреченных свидетелей, которые сообщили оперативникам КНБ, что Фархат Габдешев планировал совершить нападение на здание РОВД Жангалинского района. Якобы с целью планирования этого преступления Габдешев и Жантасов организовали пикник с участием 60 местных мусульман 6 июля прошлого года в 13 километрах от поселка Жангала.

— По показанием свидетелей, осужденные Габдрешов и Жантасов собрали всех присутствовавших возле себя и подняв вверх указательный палец три раза выкрикнули «Аллаху Акбар», — говорит служитель Фемиды.

К слову, в качестве свидетелей на данном судебном процессе выступало 60 человек – все те, кто и был в походе.

— Спустя три дня после пикника, Габдрешов и остальные осужденные начали готовиться к захвату РОВД, — рассказал судья Бахыт Ермаханов после оглашения приговора. – Однако сделать это им не удалось, поскольку их задержали сотрудники ДКНБ.

На резонные вопросы журналистов, как суд убедился в подготовке к теракту, если у осужденных даже не было найдено оружие, судья ответил, что наличие оружие не является весомым фактом. Также он добавил, что Фархат Габдешев задумал нападение на здание РОВД после теракта в Актобе, который произошел 5 июня 2016 года. Вместе с тем судья заявил, в ходе суда реальная связь подсудимых с ИГИЛ не подтвердилась.

Судья подчеркнул, что все подсудимые, после задержания дали признательные показания во время следствия, но в ходе судебного процесса от первоначальных показаний все подсудимые отказались, заявив, что оговорили сами себя из-за пыток со стороны сотрудников ДКНБ.

Также на пытки и незаконные методы дознания обратила внимание журналистов Гульдана Фазылова, сестра одного из подсудимых. Она принимала участие в судебном процессе в качестве общественного защитника.

— Моего брата и остальных участников процесса во время следствия пытали, издевались над ними, — рассказала журналистам Гульдана Фазылова. – Моего брата там били током, загоняли иголки в пальцы, держали в подвале. Факт пыток и полученные травмы официально были зафиксированы сотрудницей медслужбы СИЗО. Но после того, как она зафиксировала это в документах, ее уволили из этого учреждения. Если мой брат говорил «Аминь» во время намаза или поднимал вверх палец, это вовсе не означает, что он готов был пойти на террористический акт.

Подсудимые во время прений и последнего слова перед оглашением приговора, своей вины не признали и намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Нурлыбек ЕМРАНОВ