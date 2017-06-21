Пользователь Нур:

Благоустройство дворов.

Вот как у нас строят дворовые дороги. Обрадовались когда решили что расширили въезд/выезд из двора дома по ул.Чайкиной, 18. Раньше одна полоса была, а сейчас на две расширили. Только не понятно, не уж то не хватило ума убрать стойку держащую трубу газовую? Нельзя было подумать и сделать нормально? А расширить въезд/выезд хватило, при котором одна полоса упирается в трубу)). Интересно какое предназначение той стороны асфальтированной дороги будет, которая упирается в такой вот тупик)))

г.Уральск, ул.Чайкиной, 18. подрядчик ТОО Элит Строй-21