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Опубликовано: Ср, Июн 21st, 2017
5 Народные новости

Вот как у нас строят дворовые дороги

Пользователь Нур:

Благоустройство дворов.
Вот как у нас строят дворовые дороги. Обрадовались когда решили что расширили въезд/выезд из двора дома по ул.Чайкиной, 18. Раньше одна полоса была, а сейчас на две расширили. Только не понятно, не уж то не хватило ума убрать стойку держащую трубу газовую? Нельзя было подумать и сделать нормально? А расширить въезд/выезд хватило, при котором одна полоса упирается в трубу)). Интересно какое предназначение той стороны асфальтированной дороги будет, которая упирается в такой вот тупик)))
г.Уральск, ул.Чайкиной, 18. подрядчик ТОО Элит Строй-21

 

 

 

 

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