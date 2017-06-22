Известного тренера по лидерству Радислава Гандапаса пригласили обучать полицейских ЗКО

Самый титулованный российский бизнес-тренер, специалист по личностному росту и лидерству проведет тренинг для сотрудников местной полицейской службы.

Об этом стало известно во время подписания 20 июня меморандума акимом области Алтаем Кульгиновым и руководителем Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Наилем Ахметзакировым 20 июня об обучении полицейских местной полицейской службы ЗКО.

Обучение нацелено на развитие их профессиональных навыков.

Речь идет о создании полицейского нового формата, — сообщил Наиль Ахметзакиров.

Изучив опыт развитых стран, сотрудники академии выяснили, что в центрах подготовки полицейских США есть спецкурс о том, как общаться с населением, распознать настроение и поведение человека, его возможные реакции, так называемый профайлинг личности.

– Наших полицейских такому не учат, – говорит он. – Поэтому неудивительно, что они не могут наладить контакт с людьми, избегают встреч с общественностью, не знают, как разговаривать с агрессивно настроенными гражданами.

Обучение сотрудников местной полицейской службы предложено акимом Западно-Казахстанской области. Финансирование обучающей программы изыскано из бюджета области. Сотрудники академии проведут обучающие курсы, состоящие из 36 учебных часов. В рамках этой работы планируется проведение тренинга для полицейских известным российским бизнес-тренером – специалистом по лидерству Радиславом Гандапасом. Известно, что это один из самых «дорогих» бизнес-тренеров. Билет на его однодневный его тренинг продается от 15 до 18 тысяч рублей.