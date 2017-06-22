ДЧС ЗКО: «Возгораний в клубе «Sibеria» не было»

В областном Департаменте по ЧС утверждают, что после проведения повторной проверки установлено, что в вентиляционной трубе произошло задымление.

— Сегодня, 22 июня, сотрудниками ДЧС ЗКО была проведена контрольная проверка по факту происшествия в развлекательном центре «Siberia». Установлено, что в вентиляционной трубе не было возгорания и тления утеплителя, — сообщили в Департаменте. — Там было лишь задымление.

Напомним, что ранее сообщалось, что ночью, 21 июня, в клубе «Siberia» произошло возгорание на площади 2 квадратных метра.

Екатерина ЛИТВЯКОВА