Демократия ещё простудится на наших похоронах

Набор демократических институтов позволяет обеспечивать справедливость использования результатов экономического развития.

Живой труп?

Судя по сегменту интернета на русском языке, демократия — это такой современный политический, еле живой потенциальный труп. Находясь в значительном большинстве, ниспровергатели демократии обсуждают в Сети и то, что её вообще нигде нет, и то, что она нигде себя не оправдала, и то, что она нам не подходит.

И вообще её конец близок.

А уж то, что из-за неё распался Советский Союз, все со страшной силой обнищали, разрушились всякие там «скрепы», и к нам проник вирус безграничной свободы и анархии, так в этом убеждено большинство старшего поколения и значительная часть поколения среднего. А молодежь вообще почти не заморачивается тем, чего не видела.

И то, что слово «демократия» пока не перешло в разряд бранных, и у нас ещё не устоялось выражение: «пошёл в демократию», продиктовано лишь нашими отношениями с западными инвесторами и политкорректностью.

И даже если предположить, что важную роль в распространении этих взглядов играют интернет-тролли и их политтехнологические братья и сёстры – боты, особенно из соседней России, которая, по мнению правящей там элиты, находится в экзистенциальной схватке с растленным из-за демократии Западом, подобная убеждённость у нас широко распространена.

Демос при делах

На осторожный вопрос: а что вы имеете в виду под демократией, обнаруживаешь какой-то странный «коктейль» средневековых представлений с невероятными временными провалами и мифологией в стиле определения демократов как адептов одновременно либерального и либертарианского вуду.

То есть, слегка утрируя, сначала в этом представлении возникают Древняя Греция, новгородское вече и элементы степной демократии. Там народ собирается на городской площади или в необъятной степи и большинством голосов принимает важные для общей жизни решения, демонстрируя участие простых людей в решении государственных проблем. В смысле, «демос» при делах.

Потом возникает некий исторический провал, и к концу ХХ века главные продукты демократии в восприятии многих – политический истэблишмент, опирающийся на «бабки» финансовых кругов, купленные с потрохами масс-медиа и прицепом к этому — геи с наркотиками, метадоновая терапия, проституция, ювенальная юстиция, татуированные рэперы, развал традиционной семьи и в целом — полностью бездуховная среда.

К тому же, как интерпретируют сторонники так называемой стабильности в смысле сохранения статус-кво, попытка перейти к демократии привела к «катастрофическим» последствиям в Кыргызстане, Грузии, на Украине, в ряде арабских стран, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и т.д.

То есть это вот такая жуткая вещь, от которой — лишь экономические страдания, революции и гражданские войны. И одно остаётся непонятным: почему уже больше половины стран мира всё-таки пытаются её строить? Никак – мазохисты-извращенцы или опять деньги госдепа и ЦРУ для, так сказать, их саморазрушения и завоевания обобщённым Западом.

Интересно, что этот вывод, основанный на «глубоком знании» истории, политологических и социологических исследованиях, совершенно неизвестен в государствах, не знающих о том, что они готовятся к похоронам демократии.

Править должен не парламент, а народ через парламент

Их население, часто ругающее на чём свет стоит свои власти, институты и процедуры, не очень настроено перейти к однопартийным системам, отсутствию независимых СМИ и всевластию служб нацбезопасности и полиции.

Попробую, рискуя вместо правозащитника прослыть защитником того, от чего человечество, по мнению многих моих соотечественников, уже скоро откажется, внести несколько оптимистичных ноток.

Прежде всего, для меня демократия — это не состояние, которого кто-то достиг и которое можно оценить в конкретных точных величинах.

Это, скорее, процесс, о котором можно судить по ряду количественных и качественных параметров.

И главное, он основан на ряде фундаментальных принципов, хорошо сформулированных после Второй мировой войны. В их основе признание того, что все люди рождаются равными, что они имеют право на жизнь, на свободу от пыток, на свободу от дискриминации, что у всех у них есть достоинство и его нужно уважать. И вообще народ — главный, а власть, нанятая за его деньги, должна его обслуживать и защищать. То есть народ — источник власти не на бумаге, а на деле. Как неплохо сформулировал Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ, «править должен не парламент, а народ через парламент».

И мне непонятно, против чего тут выступать. Хотите или не хотите, чтобы вас пытали? А насчёт достоинства как? Пусть унижают или всё-таки хочется по-человечески? Да и государство пусть везде вмешивается в вашу жизнь или, может, как-то его в этом ограничить?

И вообще, а альтернатива-то в чём?

Вечер перестаёт быть томным, если едят тебя

Нет можно, конечно, для остроты ощущений устроиться, как в Центральноафриканской республике, где, говорят, император БОКАССА обедал своими подданными. Он, конечно, трапезничал не в одиночку. Вместе с ним право на питание реализовывала, наверное, ещё группа товарищей.

Но это имеет хоть какой-то смысл, если ешь ты. А вот если тебя едят, вечер перестаёт быть томным, и уже не важно, тебя сварили, пожарили или потушили. И даже не важно, правильно или неправильно, с точки зрения этикета, за столом пользуются ножом и вилкой, и как печётся император о благе народа.

Ещё одна демократическая штучка – периодическая смена власти на справедливых свободных и честных выборах. Ну не способствует эффективному управлению, развитию и гибкости системы отсутствие политической конкуренции. Более того, это снимает ответственность с граждан. А чего мне нести какую-то ответственность, если я никого толком не выбирал? Они же практически все назначенные — вот пусть ответственность и несут.

Являются ли выборы гарантией эффективности и справедливости? Да нет, конечно. Только, когда они есть, шансов побольше. Могут победить и такие, как ТРАМП, но всегда есть возможность поправить ситуацию на следующих выборах, да и принцип разделения властей вместе с системой сдержек и противовесов играют определённую роль. Когда судья в каком-то округе приостанавливает действие указа президента Трампа, а прокурор в другом округе открывает расследование по поводу его предполагаемых злоупотреблений. Просто работает система демократических институтов и процедур.

Но она тоже плохо работает, если нет ещё двух важных атрибутов демократии – сильного гражданского общества и независимых СМИ. Они, извините, более или менее «держат за фалды» политическую и бизнес-элиту, всё время пытающуюся улететь вдаль к своим собственным интересам.

Вот этот набор демократических институтов позволяет в определённой степени обеспечивать справедливость использования результатов экономического развития, да и само это развитие делать более эффективным.

Когда исключение подтверждает правило

Ну ладно, сразу появляется контраргумент вроде Сингапура. Но там ЛИ Куан Ю в борьбе с коррупцией сначала пересажал некоторых своих родственников и друзей. А потом потребовался ещё один неотъемлемый для демократии институт – независимый суд.

Пусть и без демократии, но там разогнали почти всех судей, а новый судейский корпус набрали из известных адвокатов, резко увеличили им оклады, законодательно запретили брать кредиты и деньги в долг. А Бюро по борьбе с коррупцией поставило всех их контакты под специальный контроль. И это Сингапур — как исключение из правил — подтвердил само правило, потому что больше сингапуров в мире не появилось.

Что интересно, кстати, всех судей разогнали и в ГДР после воссоединения с ФРГ, и в Грузии после ШЕВАРДНАДЗЕ. Причём в ГДР это обосновали психологической неспособностью судей противостоять исполнительной власти.

Я не то чтобы так уж призываю везде поразгонять судей, но оказалось, что без независимого правосудия ну просто никуда. А при демократической политической системе шансов на такое правосудие значительно больше.

Опять же — никаких гарантий, одни шансы. И разные страны эти шансы по-разному используют. Есть удачи и неудачи, и откаты, и прорывы. Даже история последних нескольких десятилетий даёт сколь угодно много разных примеров.

Худшая форма правления, не считая всех остальных

И через несколько десятков лет опять приходится повторять всё за тем же Черчиллем: «Никто не утверждает, что демократия совершенна или всеведуща. Можно сказать, что она — худшая форма правления, если не считать всех остальных, что были испытаны с течением времени».

И простое обращение к индексам человеческого развития, показателям экономического прогресса и технологических прорывов бесспорно подтверждает этот вывод. Если наша страна действительно серьёзно стремится в 30 наиболее развитых и конкурентоспособных стран.

Так что не будем хоронить демократические политические системы. Пока не придумали что-то поэффективнее.

Да и поскольку демократия и свобода неразрывны, как-то не очень верится, что в ХХI веке люди откажутся от свободы и уважения своего достоинства.

bureau.kz