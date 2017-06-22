Инженер Талгат Якубов о вопросе водоотведения ливневых вод в Уральске

после ремонта участка какой-то сети обратной засыпкой ликвидирована часть открытой ливневки, в районе налоговой;

На основании Статьи 13 «Участие физических и юридических лиц в обсуждениях решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», также принимая во внимание многочисленные жалобы населения города Уральска, в частности жителей микрорайона Коктем, на отсутствие ливневой канализации и возникающей вследствие этого тревоги о надежности, устойчивости: жилых домов, дорог различного назначения, пешеходных зон, площадей и других нарушениях при строительстве и приемке зданий, возникает вопрос, когда власти ЗКО и г. Уральск примутся устранять проблему водоотведения ливневых и талых вод в Уральске.

Специалисты говорят, что причина проблем в ненадлежащем контроле предпроектных, проектных, строительно-монтажных работ со стороны застройщика-заказчика — ГУ «Отдел строительства г. Уральска», касаемо гражданского строительства, строительства и ремонта дорог, инженерных сетей.

И устранение проблемы лежит в устранении системных ошибок администрации области и города в работе, а именно в выстраивании системы инженерного подхода в реализации строительных проектов, от принятия решения до сдачи объекта. Без инженерного подхода, а значит с участием настоящих профессионалов проблемы не решить.

На основании этого жители, население подтверждаются во мнении, что авторский и технический надзоры не производятся, в нарушение статей 34, 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Несколько примеров:

непозволительное устройство ливневки…пересечение с теплотрассой.

Теперь думаю, то ли это отсутствие профессионализма, то ли это что-то еще??

фото и текст Талгата Якубова