Как идея проводить региональную школу журналистики напугала власти Уральска

22 мая известный уральский журналист Лукпан Ахмедьяров и несколько его коллег объявили во всех социальных сетях о наборе студентов в новую школу журналистики. Из 46 заявок в школу было отобрано 20 человек. Старт обучения был намечен на начало июня, но неожиданно его пришлось перенести: журналисту с репутацией оппонента власти в аренде помещения для занятий отказывали все. И это оказалось не единственной проблемой.

Ахмедьяров рассказывает, что о создании бесплатной школы журналистики в Уральске он думал давно. И в январе этого года стал искать в интернете организации, выделяющие гранты на подобные инициативы. Журналист отправил заявки сразу в несколько организаций, где подробно описал проект школы. Грант на проведение школы в размере 2,8 миллиона тенге в итоге выделил Норвежский Хельсинкский комитет в рамках программы малых грантов в Казахстане.

Однако как только деньги поступили на счет журналиста, они были арестованы судебными исполнителями. Ранее, в 2012 году, суд обязал Лукпана Ахмедьярова выплатить 5 миллионов тенге бывшему начальнику Управления внутренней политики ЗКО Тлеккабылу Имашеву за то, что в своей статье «Брат, сват, блат» Ахмедьяров упомянул о его родстве с Имангали Тасмагамбетовым. Суд посчитал, что степень родства двух чиновников не доказана. Имашев, в свою очередь, потребовал с журналиста возмещение морального ущерба.

В комментарии корреспонденту «Новой газеты» – Казахстан» Ахмедьяров признался, что в этой ситуации есть момент его личной самонадеянности, да и судебные исполнители якобы ввели журналиста в заблуждение: казалось, что деньги будут проведены через счет без проблем. Впрочем, арестованные деньги не остановили Ахмедьярова. Средства на проведение школы он все-таки нашел. А дальше начались проблемы серьезнее. Все потенциальные арендодатели в один голос отказывались предоставить площадку для занятий. 17 июня журналист опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что предприниматель Булат Кабдыгалиев, заранее давший согласие на аренду своего помещения, вдруг передумал и по неизвестным причинам отказался. Точно так же поступил ректор Академии труда и социальных отношений Хайдар Капанов, хотя он имеет в области репутацию либерала и периодически публикует свои колонки на сайте независимой газеты «Уральская неделя», где работает Ахмедьяров.

«Сегодня позвонила главбух Хайдара Хисметовича и сообщила, что заведение вынуждено отказать в аренде. Причины объяснять не стала. Мне вот интересно знать, кто именно из акимата области звонил Булату и Хайдару Хисметовичу и «рекомендовал» отказать в аренде? Управление внутренней политики ЗКО, я не строю иллюзий на счет вашего отношения к свободной прессе, но чем вам школа журналистики помешала?», – написал на своей странице в Facebook журналист.

Несмотря на повсеместные отказы в аренде, школа журналистики все-таки начала работу в Уральске. Первый ее модуль (одна рабочая неделя) проходит в здании редакции газеты «Уральская неделя»: на нее давление извне не действует в принципе. В акимате все это время усиленно уверяют обратившихся журналистов, что они сами сильно удивлены постами Ахмедьярова и ни в коем случае не согласны с обвинением в давлении на арендодателей. Пресс-секретарь Управления внутренней политики Жаннат Султангереева уверяет, что ни она, ни сотрудники управления не связывались с организациями, у которых Ахмедьяров просил помещение в аренду. «Мы видели эти посты в Facebook и даже не представляем, чем они могут быть обоснованы. Мы даже не имеем права давать такие указания. Это не государственная сфера. Организации сами принимают такие решения, и с нами их не согласовывают», – убеждает корреспондента «Новой газеты» – Казахстан» Султангереева.

Хайдар Капанов в телефонном разговоре с корреспондентом «Новой» – Казахстан» в довольно резкой форме отказался отвечать на вопрос касательно его отказа в аренде зала. «Пускай Лукпан сам звонит. Это не ваш вопрос», – быстро проговорил Капанов и бросил трубку.

Школу журналистов приняла на своей площади редакция «Уральской недели», которая сама живет в стесненный условиях — в переоборудованном из двух квартир офисе на первом этаже.

Лукпан Ахмедьяров как инициативный деятель неоднократно подвергался гонениям со стороны властей, а в 2012 году на него было совершено покушение: тогда журналист чудом остался жив после многочисленных ножевых и пулевых ранений. Возможно, тех, кто пытался странным образом воздействовать на арендодателей помещений в Уральске, пугает привычка Ахмедьярова и «Уральской недели» не отступать от своих принципов, даже под страхом смерти. Но, вероятнее всего, дело лишь в фантомных страхах местных властей и спецслужб, которые боятся любых неконтролируемых и не одобренных сверху собраний. Эффекта от этого, как выясняется, немного, а новых скептиков власти в лице учеников чиновники сделали своими руками безо всякой школы.

Мадина КУАНОВА

«Новая газета»