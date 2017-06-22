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Опубликовано: Чт, Июн 22nd, 2017
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Россия провела переговоры об отправке в Сирию войск Казахстана и Киргизии

О переговорах с казахскими и киргизскими властями сообщил глава комитета по обороне Госдумы Шаманов. О возможном размещении в Сирии военных из Казахстана и Киргизии заявил и представитель президента Турции

Военнослужащие Казахстана (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters) Подробнее 

В зонах деэскалации в Сирии могут быть размещены военные из Казахстана и Киргизии, сообщает «РИА Новости». Как сообщил агентству глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, в настоящее время российские власти ведут переговоры по этому вопросу с Астаной и Бишкеком.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов.

РБК

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