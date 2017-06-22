Список злостных неплательщиков АО «Жайыктеплоэнерго»
Абоненты АО «ЖТЭ» имеют 600 миллионный долг за оплату тепла. Руководство теплоподающего предприятия идёт на крайние меры — публикация фамилий и имен злостных неплательщиков в СМИ.
1 Сартуков Беимбет Максотович Жангир хана, д.50 — кв .79
47574 15.12.2009
54675 18.05.2011
108923 19.05.2014
54175 10.11.2015
49471 30.09.2016
Итого 314818
2 Дияшев Айтмуханбет Темирбаевич Алмазова, д.58/а — кв.81
44815 10.03.2010
22306 26.12.2011
21646 19.12.2013
13531 19.03.2015
33009 15.11.2016
Итого 135307
3 Кулиева Нина Петровна Нурпеисовой, д.14/1 — кв.24
48410 08.07.2010
70335 14.05.2012
54124 31.07.2013
134384 30.03.2015
82168 29.07.2016
Итого 389421
4 Лукпанов Марат Буркитович Дауымова, д.40 — кв.7 9
7799 11.12.2009
40938 22.12.2011
48986 10.12.2013
21212 09.12.2014
53390 15.04.2016
Итого 262325
5 Медресова Зайда Тлеккабыловна Маметовой, д.56 — кв.44
101908 28.01.2010
65417 15.12.2011
64438 20.12.2013
41002 25.12.2014
65606 20.06.2016
Итого 338371
6 Мансуров Назбек Галиаскарович Ларина, д.3 — кв.34
112395 13.01.2010
72653 17.05.2012
40813 09.07.2013
35850 09.12.2014
48695 29.02.2016
Итого 310406
7 Сергеев Денис Викторович С. Датова, д.19 — кв.91
76926 22.02.2007
57757 04.12.2009
54472 18.08.2011
67730 27.12.2013
37301 25.12.2014
81842 19.08.2016
Итого 376028
8 Борзикова Галина Константиновна Шукурова, д.4/к. — кв.15
30528 24.07.2013
35460 25.12.2014
77 837 12.05.2016
16437 16.03.2010
77495 13.12.2012
Итого 237757
9 Ерина Ирина Александровна Маметовой, д.60 — кв.107
17 023 28.08.2007
93 334 11.11.2010
50 829 17.04.2012
138 269 13.10.2015
44983 07.11.2016
Итого 344438
10 Землянухина Ирина Васильевна Маметовой, д.60 — кв.85
35 482 11.01.2013
50 822 09.12.2014
47 073 23.12.2009
46 892 19.07.2011
37853 11.11.2016
Итого 218122
11 Кабесова Нургул Жолдыбаевна С-В, д.15/2 — кв.211
б 56 876 28.12.2015
32 015 07.11.2014
5 802 17.09.2010
41 742 05.10.2012
21655 02.12.2016
Итого 158090
12 Кочемасов Алексей Александрович 4 мкр-н, д.10/а — кв.26
44 826 02.06.2008
33 915 22.06.2010
34 364 09.01.2012
94 232 22.12.2014
53 574 16.05.2016
Итого 260911
13 Левина Любовь Григорьевна Молдагуловой, д.8 — кв.26
64 231 05.05.2006
63 840 20.02.2008
99 884 18.11.2010
70 236 04.06.2012
135 552 27.11.2014
116 307 30.05.2016
Итого 550050
14 Трусова Нина Григорьевна Строитель, д.38 — кв.79
49 335 05.03.2003
271 288 05.01.2010
87 044 25.11.2011
111 395 01.04.2013
125 618 10.12.2014
87 178 12.01.2016
Итого 731858
15 Уразова Тамара Михайловна Д.А. Кунаева, д.17 — кв.
81 896 20.04.2006
48 023 26.02.2008
111 234 13.12.2011
71 014 20.09.2013
54 510 24.12.2014
Итого 366677
16 Шалунова Надежда Константиновна Строитель, д.43 — кв.57
114003 02.05.2006
191159 28.04.2010
126304 12.06.2012
130450 20.03.2014
106712 30.12.2015
90951 07.12.2016
Итого 759579
17 Алгеева Гульжан Насиевна Абулхаир хана, д.155 — 58
41757 27.06.2011
59526 04.03.2014
97 436 14.03.2006
108 692 15.04.2010
90607 02.12.2016
Итого 398018
18 Горская Нелли Евгеньевна Досмухамедова, д.77/1 — кв.19
37507 15.09.2008
71 773 12.01.2012
57 484 21.10.2013
32 449 25.12.2014
60 133 25.04.2016
Итого 259346
19 Стегний Сергей Валерьевич 2 км, д.14 — кв.5
37670 14.11.2007
23944 21.12.2009
25954 28.07.2011
33257 03.12.2013
21604 18.12.2014
Итого 142429
20 Васильева Елена Викторовна С-В, д.15 — 414
67362 10.11.2010
101666 22.09.2005
49502 22.05.2008
265787 24.04.2016
Итого 484317
21 Филиппова Наталия Валентиновна Курмангазы, д.169 — кв.74
183 445 28.01.2010
76 962 18.07.2012
75 400 10.11.2014
36 425 25.12.2015
Итого 372232
22 Харчин Евгений Николаевич Гагарина, д.38 — кв.15
117 051 01.07.2010
52 571 20.08.2014
128 326 23.12.2005
38 875 14.12.2011
Итого 336823
23 Шарипов Алибек Каримович Придорожная, д.1/1 — кв.58
83 076 27.10.2009
39 822 21.04.2011
68 412 04.04.2013
142 530 18.12.2015
Итого 333840
24 Юсупов Нурлан Берикович Джаныкешова, д.4 — кв.42 93
855 27.01.2010
49 265 12.03.2012
31 886 30.12.2015
59 285 25.09.2014
Итого 234291
25 Сафуанова Бахджамал Кердерi, д.135 — кв.12
16299 15.12.2011
56692 15.07.2013
76564 11.12.2014
90208 22.08.2016
Итого 239763
26 Логашкина Надежда Александровна Локомотивная, д.59/2 — кв.3
32376 25.03.2011
31312 19.12.2012
57748 27.11.2014
61454 22.06.2016
Итого 182890
27 Кирилина Елена Михайловна Х. Чурина, д.162 — кв.42 55252 04.10.2010
30889 27.12.2011
52877 02.08.2013
104612 15.04.2016
Итого 243630
28 Махинова Галина Владимировна Алма-атинская, д.198/1 — кв.14
235598 15.01.2014
158536 13.04.2016
Махинов Сергей Николаевич Алма-атинская, д.198/1 — кв.14 82808 01.10.2010
Итого 476942
29 Макаров Андрей Леонидович Кердерi, д.174 — кв.45
30177 24.07.2012
37890 28.11.2013
40374 19.12.2014
58763 09.11.2016
Итого 167204
30 Маркелова Надежда Борисовна Сейфуллина, д.4/4 — кв.26
Информация предоставлена руководством АО «ЖТЭ»