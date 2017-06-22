Список злостных неплательщиков АО «Жайыктеплоэнерго»

Абоненты АО «ЖТЭ» имеют 600 миллионный долг за оплату тепла. Руководство теплоподающего предприятия идёт на крайние меры — публикация фамилий и имен злостных неплательщиков в СМИ.

1 Сартуков Беимбет Максотович Жангир хана, д.50 — кв .79

47574 15.12.2009

54675 18.05.2011

108923 19.05.2014

54175 10.11.2015

49471 30.09.2016

Итого 314818

2 Дияшев Айтмуханбет Темирбаевич Алмазова, д.58/а — кв.81

44815 10.03.2010

22306 26.12.2011

21646 19.12.2013

13531 19.03.2015

33009 15.11.2016

Итого 135307

3 Кулиева Нина Петровна Нурпеисовой, д.14/1 — кв.24

48410 08.07.2010

70335 14.05.2012

54124 31.07.2013

134384 30.03.2015

82168 29.07.2016

Итого 389421

4 Лукпанов Марат Буркитович Дауымова, д.40 — кв.7 9

7799 11.12.2009

40938 22.12.2011

48986 10.12.2013

21212 09.12.2014

53390 15.04.2016

Итого 262325

5 Медресова Зайда Тлеккабыловна Маметовой, д.56 — кв.44

101908 28.01.2010

65417 15.12.2011

64438 20.12.2013

41002 25.12.2014

65606 20.06.2016

Итого 338371

6 Мансуров Назбек Галиаскарович Ларина, д.3 — кв.34

112395 13.01.2010

72653 17.05.2012

40813 09.07.2013

35850 09.12.2014

48695 29.02.2016

Итого 310406

7 Сергеев Денис Викторович С. Датова, д.19 — кв.91

76926 22.02.2007

57757 04.12.2009

54472 18.08.2011

67730 27.12.2013

37301 25.12.2014

81842 19.08.2016

Итого 376028

8 Борзикова Галина Константиновна Шукурова, д.4/к. — кв.15

30528 24.07.2013

35460 25.12.2014

77 837 12.05.2016

16437 16.03.2010

77495 13.12.2012

Итого 237757

9 Ерина Ирина Александровна Маметовой, д.60 — кв.107

17 023 28.08.2007

93 334 11.11.2010

50 829 17.04.2012

138 269 13.10.2015

44983 07.11.2016

Итого 344438

10 Землянухина Ирина Васильевна Маметовой, д.60 — кв.85

35 482 11.01.2013

50 822 09.12.2014

47 073 23.12.2009

46 892 19.07.2011

37853 11.11.2016

Итого 218122

11 Кабесова Нургул Жолдыбаевна С-В, д.15/2 — кв.211

б 56 876 28.12.2015

32 015 07.11.2014

5 802 17.09.2010

41 742 05.10.2012

21655 02.12.2016

Итого 158090

12 Кочемасов Алексей Александрович 4 мкр-н, д.10/а — кв.26

44 826 02.06.2008

33 915 22.06.2010

34 364 09.01.2012

94 232 22.12.2014

53 574 16.05.2016

Итого 260911

13 Левина Любовь Григорьевна Молдагуловой, д.8 — кв.26

64 231 05.05.2006

63 840 20.02.2008

99 884 18.11.2010

70 236 04.06.2012

135 552 27.11.2014

116 307 30.05.2016

Итого 550050

14 Трусова Нина Григорьевна Строитель, д.38 — кв.79

49 335 05.03.2003

271 288 05.01.2010

87 044 25.11.2011

111 395 01.04.2013

125 618 10.12.2014

87 178 12.01.2016

Итого 731858

15 Уразова Тамара Михайловна Д.А. Кунаева, д.17 — кв.

81 896 20.04.2006

48 023 26.02.2008

111 234 13.12.2011

71 014 20.09.2013

54 510 24.12.2014

Итого 366677

16 Шалунова Надежда Константиновна Строитель, д.43 — кв.57

114003 02.05.2006

191159 28.04.2010

126304 12.06.2012

130450 20.03.2014

106712 30.12.2015

90951 07.12.2016

Итого 759579

17 Алгеева Гульжан Насиевна Абулхаир хана, д.155 — 58

41757 27.06.2011

59526 04.03.2014

97 436 14.03.2006

108 692 15.04.2010

90607 02.12.2016

Итого 398018

18 Горская Нелли Евгеньевна Досмухамедова, д.77/1 — кв.19

37507 15.09.2008

71 773 12.01.2012

57 484 21.10.2013

32 449 25.12.2014

60 133 25.04.2016

Итого 259346

19 Стегний Сергей Валерьевич 2 км, д.14 — кв.5

37670 14.11.2007

23944 21.12.2009

25954 28.07.2011

33257 03.12.2013

21604 18.12.2014

Итого 142429

20 Васильева Елена Викторовна С-В, д.15 — 414

67362 10.11.2010

101666 22.09.2005

49502 22.05.2008

265787 24.04.2016

Итого 484317

21 Филиппова Наталия Валентиновна Курмангазы, д.169 — кв.74

183 445 28.01.2010

76 962 18.07.2012

75 400 10.11.2014

36 425 25.12.2015

Итого 372232

22 Харчин Евгений Николаевич Гагарина, д.38 — кв.15

117 051 01.07.2010

52 571 20.08.2014

128 326 23.12.2005

38 875 14.12.2011

Итого 336823

23 Шарипов Алибек Каримович Придорожная, д.1/1 — кв.58

83 076 27.10.2009

39 822 21.04.2011

68 412 04.04.2013

142 530 18.12.2015

Итого 333840

24 Юсупов Нурлан Берикович Джаныкешова, д.4 — кв.42 93

855 27.01.2010

49 265 12.03.2012

31 886 30.12.2015

59 285 25.09.2014

Итого 234291

25 Сафуанова Бахджамал Кердерi, д.135 — кв.12

16299 15.12.2011

56692 15.07.2013

76564 11.12.2014

90208 22.08.2016

Итого 239763

26 Логашкина Надежда Александровна Локомотивная, д.59/2 — кв.3

32376 25.03.2011

31312 19.12.2012

57748 27.11.2014

61454 22.06.2016

Итого 182890

27 Кирилина Елена Михайловна Х. Чурина, д.162 — кв.42 55252 04.10.2010

30889 27.12.2011

52877 02.08.2013

104612 15.04.2016

Итого 243630

28 Махинова Галина Владимировна Алма-атинская, д.198/1 — кв.14

235598 15.01.2014

158536 13.04.2016

Махинов Сергей Николаевич Алма-атинская, д.198/1 — кв.14 82808 01.10.2010

Итого 476942

29 Макаров Андрей Леонидович Кердерi, д.174 — кв.45

30177 24.07.2012

37890 28.11.2013

40374 19.12.2014

58763 09.11.2016

Итого 167204

30 Маркелова Надежда Борисовна Сейфуллина, д.4/4 — кв.26

Информация предоставлена руководством АО «ЖТЭ»