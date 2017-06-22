Погода +24oC
$326.28
363.67
5.47
Опубликовано: Чт, Июн 22nd, 2017
0 Народные новости

В областной детской больнице мест пустых полно, а мы в очереди стоим в поликлинике

Роутер:

В нашей поликлинике направление в детскую больницу не могут во время направить. В областной детской больнице мест пустых полно, а мы в очереди стоим в поликлинике.

Руководитель областной детской больницы А. Гехман А. сам удивлен,  что к нему не направляют детей в полупустую больницу! Он лично при мне звонил в нашу поликлинику, и ему ничего толком не разъяснили. На мой вопрос в поликлинике,  почему так происходит, сказали: «Мы не успеваем в компьютер забить»!

Представляете какая ересь. Есть болезни,  которые нужно лечить у детей до года, а знакомые уже восемь месяцев в очереди! В администрации поликлиники хотят, чтобы с ними договаривались? Прошу обратить руководство области и управления здравоохранения по этому вопросу на поликлиники№1, №4, №5…. По 80 человек в очереди, а наши направления валяются у них. Наше вообще еле нашли после скандала.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-22
Утром24 ℃
Днем26.89 ℃
Вечером18.35 ℃
Ночью18.53 ℃
Влажность51 %
ДавлениеhPa 1009.34
Скорость ветра2.2 м/с
2017-06-23
Утром15.88 ℃
Днем21.25 ℃
Вечером21.54 ℃
Ночью13.9 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1016.48
Скорость ветра4.36 м/с