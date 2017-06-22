Роутер:

В нашей поликлинике направление в детскую больницу не могут во время направить. В областной детской больнице мест пустых полно, а мы в очереди стоим в поликлинике.

Руководитель областной детской больницы А. Гехман А. сам удивлен, что к нему не направляют детей в полупустую больницу! Он лично при мне звонил в нашу поликлинику, и ему ничего толком не разъяснили. На мой вопрос в поликлинике, почему так происходит, сказали: «Мы не успеваем в компьютер забить»!

Представляете какая ересь. Есть болезни, которые нужно лечить у детей до года, а знакомые уже восемь месяцев в очереди! В администрации поликлиники хотят, чтобы с ними договаривались? Прошу обратить руководство области и управления здравоохранения по этому вопросу на поликлиники№1, №4, №5…. По 80 человек в очереди, а наши направления валяются у них. Наше вообще еле нашли после скандала.