В Уральске АО «Жаиктеплоэнерго» намерено продавать машины злостных неплательщиков
На данный момент уральцы должны коммунальному предприятию порядка 600 миллионов тенге. Руководство «ЖТЭ» признаётся, что некоторые абоненты смеются над ними, так как уверены, что за тепло можно и не платить, ведь от него их все равно не отключат.
Предложение о продаже движимого имущество предложил руководству монополиста председатель региональной палаты судоисполнителей Жандос Саматов. Данное предложение являлось рациональным решением проблемы злостных неплательщиков, ведь изначально администрация АО «ЖТЭ» решила продавать квартиры должников.
— Продавать квартиры – это неразумно, — говорит Жандос Саматов. – Ведь сумма даже большого долга и стоимость квартиры несоразмерны. Рациональней выставлять автомобили должников на торги, тем более на это у нас есть все полномочия.
Коммерческий директор теплоподающего предприятия Вячеслав Солодилов отметил, что они не собираются присваивать себе все деньги, вырученные с продажи автомобиля.
— Заберем долг, заберем судебные издержки и проценты судоисполнителя, а остальное возвратим владельцу автомобиля, — говорит Вячеслав Солодилов.
Кроме всего прочего, судоисполнители предложили накладывать запрет на выезд для тех, кто годами не платит за тепло.
— Люди будут покупать себе путёвки на отдых, а вылететь из страны не смогут, — говорит Жандос Саматов. – Это и сподвигнет их на то, чтобы закрыть долги.
Руководство «ЖТЭ» уверяет, что они всячески стараются идти на контакт с должниками.
— Мы не доводим все долги до суда, приглашаем медиатора, составляем график оплаты, чтобы люди оплачивали по частям, — говорит Вячеслав Солодилов. – Но если абоненты не идут к нам на встречу, то их ждёт суд и исполнение решения суда, а также пени и штрафы.
Вячеслав Солодилов отметил, что не только горожане накапливают долги по оплате, но и крупные предприятия.
— Ледовый дворец спорта задолжал нам 4 миллиона тенге, — говорит он. – Мы пытались решить это заранее, но они не обратили внимания, а когда уже подали в суд, то они и начали просить нас приостановить судебное производство. Судоисполнители будут арестовывать все счета предприятий, чтобы в их интересах стало выгодно вовремя закрывать свои долги по коммунальным услугам.
Кроме всего прочего АО «ЖТЭ» будут опубликовать в СМИ список злостных неплательщиков с указанием их домашних адресов и сумм долга.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА