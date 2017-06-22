В Уральске ремонт дорог затягивается из-за неблагоприятных погодных условий (интерактивная карта)

Об этом «УН» сообщили в пресс-службе городского акимата.

При этом, работы по ремонту дорог в городе запланированы масштабные. За 8,8 млрд. тенге (1,1 млрд . – это средства местного бюджета и ещё 7,7 млрд. тенге – социнвестиции компании КПО б.в.) местные власти намереваются охватить ремонтом 33 объекта как в самом Уральске, так и в его пригороде – в посёлках Зачаганск, Деркул, Круглоозёрное, Серебряково, а также выстроить систему водоотведения талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз».

Кстати, в прошлом году КПО б.в. инвестировала в ремонт уральских дорог лишь треть из теперешней суммы – 2,5 млрд. тенге, местный бюджет – ни копейки.

Начать ремонт дорог в полном объёме, как отмечают в пресс-службе горакимата, мешают дожди.

В горакимате «УН» также пояснили, почему на данный момент не идут к завершению ремонтные работы на проспекте Достык и улице имени М. Ихсанова.

С компанией, занятой капитальным ремонтом этих двух дорог, — ТОО «АзияТехСтрой» был расторгнут договор из-за того, что строители затянули сроки выполнения дорожных работ по объектам: «Капитальный ремонт автодороги по пр. Достык — от ул.Пугачева до ул.М.Маметовой» и «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ихсанова — от ул.Ч.Набережной до ул.Рубежинской».

При этом ни акимат города, ни компания КПО б.в. не подали иск в суд о признании ТОО «АзияТехСтрой» недобросовестным поставщиком услуг.

Кстати, за прошедший год акимат города не увидел изъянов в работе ни у одной дорожной фирмы,занятой ремонтом городских улиц.

В отделе ЖКХ Уральска нам пояснили, что за 2016 год не было ни одного случая признания подрядных организаций – дорожников — недобросовестными поставщиками услуг. Акимат также не имеет никаких претензий к фирмам, осуществяющим в рамках госзаказа технический надзор за ремонтом городских дорог: за три последних года не было ни одного судебного иска, которые бы городские власти подали на организации технадзора за их некачественную работу.

Кстати, в акимате города не смогли ответить нам, сколько стоит укладка одного километра асфальта, сославшись на то, что сумма расходов на дорожно-строительные работы зависит от объёмов работ и изношенности ремонтируемой дороги.

Не назвали нам специалисты ЖКХ и конкретных сумм, которые будут затрачены на каждую из городских дорог и километраж по каждой из ремонтируемых дорог, видимо, тоже никак не могут сосчитать эти самые объёмы и оценить степень изношенности асфальта.

Отрадно, что в этом году году на ямочный – текущий ремонт дорог – из городского бюджета выделено денег в два раза больше, чем в прошлом году – 400 миллионов тенге (в 2016 году – 226,3 млн. тенге, в 2015 году – 169,9 млн. тенге).

Однако информацию о том, на каких городских улицах будут точечно латать ямы на дорогах, нам не предоставили.

Что остаётся делать уральцам, жаждущим ездить/ходить по ровным дорогам и тротуарам? Пока — молиться, чтобы перестали идти дожди.

Людмила КАЛАШНИКОВА

В Уральске в 2017 году должны привести в порядок свыше 30 дорог (интерактивная карта)

