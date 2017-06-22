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Опубликовано: Чт, Июн 22nd, 2017
263 ЗКО / Картина дня

Возгорание в клубе «Sibepia» в Уральске произошло сегодня ночью

По сообщению службы пожаротушения, никто из посетителей развлекательного центра не пострадал.

Фото с открытых источников

Сообщение о возгорании в развлекательном центре «Sibepia» на пульт Центрального пункта пожарной связи поступило 21 июня в 23 часа 7 минут.

— В ходе разведки было установлено, что на втором этаже здания возле вентиляционной трубы гриль-бара произошло тление утеплителя, — рассказали в службе пожаротушения. — В 00 часов 19 минут возгорание было ликвидировано.

По словам спасателей, пострадавших среди посетителей и работников клуба в результате загорания нет. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

— Причина возгорания, ущерб и виновные лица устанавливаются, — сообщили в управлении ЧС. — В тушении возгорания было задействовано 15 единиц техники и 46 человек личного состава.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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