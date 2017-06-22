Врачи Уральска могли предотвратить смерть 17-летнего мальчика

К такому выводу пришли медицинские эксперты, которые проводили проверку по факту гибели Нурхата Гадилова. Однако следствие по этому делу, по мнению родителей, длится слишком долго.

В «Уральскую неделю» обратилась мама умершего в феврале этого года от лейкоза парня Сауле Мотышева. Женщина рассказала, что сразу после смерти сына она написала заявление в Абайский отдел полиции на неквалифицированные действия медицинских работников, а также в Департамент контроля медицинской фармацевтической деятельности по ЗКО.

— Нам ответили, что в результате проверок выявлены нарушения со стороны медработников, — говорит Сауле Мотышева. – И фармконтроль, и независимый эксперт нашли нарушения в действиях работников поликлиник № 1 и № 6, а также «Скорой помощи». Во всех этих заключениях говорится, что нашего сына можно было бы спасти, если бы врачи вовремя диагностировали его заболевание и госпитализировали.

В заключении экспертизы Департамента контроля медицинской фармацевтической деятельности по ЗКО говорится, что в действиях врачей городской поликлиники № 1 выявлены сразу несколько нарушений. Так, осмотр 17-летнего Нурхата Гадилова был проведен некачественно: не взят анализ крови, не проведен осмотр зева носоглотки, что привело к неправильной диагностике заболевания. Кроме того, проверка выявила, что повторный осмотр больного проводил не квалифицированный врач, а обычный медбрат. Для лечения ОРВИ (он поставил неверный диагноз – прим. автора) он назначил глицин и пирицитан, что при данном диагнозе является также необоснованным.

В действиях работников поликлиники № 6 проверка также нашла нарушения. В заключении говорится, что врачи этой поликлиники при осмотре Гадилова на дому не оценили состояние больного. Они не учли обширные гематомы на теле, неясные головные боли и рвоту и не доставили его в стационар. Парню сделали укол магнезии, но для дальнейшего лечения направили в поликлинику № 1.

— Нарушения есть и со стороны работников «Скорой помощи», — отмечает мама Нурхата. – Диспетчер переадресовала повторный вызов неотложки в поликлинику № 6, хотя по таким симптомам они сами должны выезжать.

К тому же в заключении экспертизы говорится, что «Скорая помощь» приехала только лишь через 2 часа(!) после вызова.

По итогам всех проверок эксперты пришли к выводу, что смерть 17-летнего Нурхата Гадилова можно было предотвратить.

— Столько нарушений! Они привели к смерти моего мальчика, а ответственность за это кто понесет? – плачет женщина. – Врачи продолжают работать на своих местах и не признают своей вины. Медбрат, который лечил Нурхата от ОРВИ, вообще заявил, что сын просто не хотел ходить на учебу и поэтому попросил справку!

По словам Сауле Мотышевой, результаты проведенных экспертиз переданы в следственный отдел Абайского отдела, но дело так и не передано в суд.

— Уже пошел пятый месяц, как идет следствие. Но каких-либо, даже промежуточных результатов нам не дают. Разве может так долго идти следствие, когда все экспертизы готовы? — недоумевает Сауле Мотышева. – Виновные должны быть наказаны. Я буду добиваться, чтобы те, кто вовремя не оказал ребенку медицинскую помощь, были лишены свободы.

Напомним, что в январе этого года от рака крови в Уральске умер 17-летний Нурхат Гадилов. Врачи не смогли диагностировать его недомогание и две недели лечили от ОРВИ. Неделю мальчика мучили сильные головные боли, на теле выступили гематомы, его рвало. Тем не менее, врачи не госпитализировали его в больницу. Когда Нурхату стало совсем плохо и он стал кричать от боли, родные повезли его в областную детскую больницу. Только там они узнали, что у парня лейкоз (рак крови).

— Оказалось, что у него уже произошло кровоизлияние в мозг. Врач-реаниматолог сказал нам, что если бы его привезли на час раньше, это можно было бы предотвратить, — рыдает мама Нурхата. – Значит, если бы «скорая» его забрала из дома в больницу, он был бы жив?!

В реанимации у 17-летнего подростка трижды останавливалось сердце. На четвертый раз врачам не удалось спасти его.

Екатерина ЛИТВЯКОВА