Погода +22oC
$327.63
365.73
5.48
Опубликовано: Пт, Июн 23rd, 2017
8 ЗКО / Картина дня

На предупреждение и ликвидацию ЧС в ЗКО выделено 98 миллионов тенге

По сравнению с прошлым годом количество загораний в нашей области в этом году увеличилось в 5 раз.

 

Как сообщили в Департамента по ЧС ЗКО, с начала года на территории области зарегистрировано 145 степных возгораний на общей площади 845 гектаров. За аналогичный период 2016 года произошло 32 загорания, что в 5 раз ниже по сравнению с 2017 годом.

— Кроме этого в этом году произошел один лесной пожар на общей площади 8,7 гектаров, — сообщил  главный специалист отдела ликвидации ЧС Жарас Копжасаров. – Ущерб от которого составил 17 тысяч тенге. Основная причина степных и лесных пожаров в нашей области – неосторожное обращение с огнем самих граждан. Непотушенные костры, брошенные окурки – все это приводит к возгораниям.

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в этом году выделено 97 988 000 тенге.

— В эту сумму входят расходы на ГСМ, противопожарные средства, а также на пожарную профилактику – изготовление баннеров, буклетов, проведение рейдов, — сказала Жарас Копжасаров. – Создано восемь мобильных групп из числа сотрудников МПС и работников учреждений по охране лесов и животного мира.

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-23
Утром22 ℃
Днем23.16 ℃
Вечером22.51 ℃
Ночью14.77 ℃
Влажность47 %
ДавлениеhPa 1017.12
Скорость ветра5.25 м/с
2017-06-24
Утром20.11 ℃
Днем23.47 ℃
Вечером19.62 ℃
Ночью15.88 ℃
Влажность39 %
ДавлениеhPa 1010.65
Скорость ветра9.42 м/с