На предупреждение и ликвидацию ЧС в ЗКО выделено 98 миллионов тенге
По сравнению с прошлым годом количество загораний в нашей области в этом году увеличилось в 5 раз.
Как сообщили в Департамента по ЧС ЗКО, с начала года на территории области зарегистрировано 145 степных возгораний на общей площади 845 гектаров. За аналогичный период 2016 года произошло 32 загорания, что в 5 раз ниже по сравнению с 2017 годом.
— Кроме этого в этом году произошел один лесной пожар на общей площади 8,7 гектаров, — сообщил главный специалист отдела ликвидации ЧС Жарас Копжасаров. – Ущерб от которого составил 17 тысяч тенге. Основная причина степных и лесных пожаров в нашей области – неосторожное обращение с огнем самих граждан. Непотушенные костры, брошенные окурки – все это приводит к возгораниям.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в этом году выделено 97 988 000 тенге.
— В эту сумму входят расходы на ГСМ, противопожарные средства, а также на пожарную профилактику – изготовление баннеров, буклетов, проведение рейдов, — сказала Жарас Копжасаров. – Создано восемь мобильных групп из числа сотрудников МПС и работников учреждений по охране лесов и животного мира.
Екатерина ЛИТВЯКОВА