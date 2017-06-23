Считаете ли вы справедливым приговор жангалинским мусульманам? Битва Мнений, опрос

Опубликовано: Пт, Июн 23rd, 2017
565 Главная тема / ЗКО / Картина дня
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Аргументировать вескими аргументами))) И это журналист пишет)))
Лукпан выразил свою позицию четко и ясно. Как могут простые сельские парни голыми руками захватить укрепленное здание РОВД, где находятся десятки специально обученных и хорошо вооруженных людей? Как? Фантастика……
А вот господина С. Гизатова я не понял…