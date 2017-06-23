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Опубликовано: Пт, Июн 23rd, 2017
565 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Считаете ли вы справедливым приговор жангалинским мусульманам? Битва Мнений, опрос

На этой неделе Уральский уголовный суд вынес приговор восьмерым жителям села Жангала ЗКО. Мнения о прозрачности судебного процесса разделились. Одни считают ,что приговор справедлив, а другие думают, что он слишком суров.


2 комментария
  1. Асель says:
    23 июня 2017 в 12:12

    Аргументировать вескими аргументами))) И это журналист пишет)))

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  2. Гизат says:
    23 июня 2017 в 12:32

    Лукпан выразил свою позицию четко и ясно. Как могут простые сельские парни голыми руками захватить укрепленное здание РОВД, где находятся десятки специально обученных и хорошо вооруженных людей? Как? Фантастика……
    А вот господина С. Гизатова я не понял…

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