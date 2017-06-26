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Опубликовано: Пн, Июн 26th, 2017
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Число образовательных грантов увеличили в РК

Количество образовательных грантов увеличили в Казахстане. Только на уровне бакалавриата выделено около 38 тысяч грантов, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«В этом году впервые за последние пять лет увеличен объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. На уровне бакалавриата выделено 37 932 гранта, в магистратуре – 10 004, в докторантуру PhD – 1 285 мест. По сравнению с прошлым годом объем госзаказа в бакалавриате выше более чем на 6 000 грантов, в магистратуре – более 2,5 тысячи, в докторантуре – в два раза», — говорится в распространенном пресс-релизе.

В Министерстве образования и науки сообщили, что с текущего года впервые гранты с учетом потребностей экономики региона могут выделять и акиматы.

«Это предусмотрено статьями 54 и 55 Бюджетного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется работа акиматов с местными предприятиями и организациями по определению потребностей и последующему выделению образовательных грантов», — сообщили в МОН.

Напомним, 23 мая о выделении грантов на обучение в столичных вузах детей-сирот, выпускников детдомов, инвалидов детства, детей из многодетных семей или оставшихся без попечения родителей объявили в акимате Астаны.

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