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Опубликовано: Пн, Июн 26th, 2017
6 Картина дня / Мир

Президент Франции Макрон назвал Россию агрессором на востоке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает РФ и это является общеизвестным фактом.

«Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся», — сказал Макрон на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже в понедельник.

Президент Украины, со своей стороны, заявил, что накануне украинские военные задержали в Донбассе российских граждан, документы и показания которых Порошенко продемонстрировал Макрону. Порошенко добавил, что теперь России будет сложнее занимать позицию того, что на Донбассе нет регулярных российских войск.

Российское военно-политическое руководство ранее неоднократно опровергало заявления Запада и Киева о присутствии войск РФ на востоке Украины.

Интерфакс

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