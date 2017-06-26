Погода +26oC
$326.88=
364.9=
5.47=
Опубликовано: Пн, Июн 26th, 2017
0 Картина дня / Мир

Принц Гарри рассказал о желании отказаться от королевских привилегий

Британский принц Гарри рассказал, что в какой-то момент был настолько разочарован в королевской семье, что подумывал об отказе от всех привилегий, чтобы «жить обычной жизнью». Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

Однако принц, который является 5-м в очереди на британский престол, в итоге решил остаться и найти свое призвание и свое место в королевской семье. Он подчеркнул, что особую роль в этом сыграла его преданность его бабушке королеве Елизавете II.

При этом он с особой теплотой вспоминает время проведенное в армии, называя службу лучшей передышкой, что он получил. 32-летний Гарри в течение 10 лет служил в армии, дважды ездил в составе британского контингента в Афганистан. В 2007 году ему пришлось срочно вернуться, после того как СМИ сообщили, где именно он служит. Это поставило под угрозу жизнь не только принца, но и всей его части.

«Я хорошо понимаю людей разного происхождения, я чувствовал, что мы с ними были командой», — сказал Гарри, подчеркнув, что в армии он чувствовал, что чего-то добился.

Вернувшись в Великобританию он активно занялся благотворительностью, в том числе поддержкой ветеранов боевых действий.

Он заметил, что королевская семья не хочет быть просто кучкой знаменитостей, а хочет использовать свое влияние для хороших дел.

На прошлой неделе журнал Newsweek опубликовал интервью с принцем Гарри, который констатировал, что в королевской семье никто не хочет быть королем или королевой, но члены семьи намерены делать все, чтобы монархия и все, что она олицетворяет, продолжали существовать.

INTERFAX.RU

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-26
Утром26 ℃
Днем26 ℃
Вечером26.08 ℃
Ночью18.48 ℃
Влажность46 %
ДавлениеhPa 1022.25
Скорость ветра4.61 м/с
2017-06-27
Утром22.72 ℃
Днем30.53 ℃
Вечером30.01 ℃
Ночью25.5 ℃
Влажность38 %
ДавлениеhPa 1020.19
Скорость ветра7.57 м/с