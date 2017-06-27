Парламент законодательно закрепил право пассажиров выходить из машины и снимать полицейских на фото и видео

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками, внесенными сенатом в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения». Данным документом предлагается разрешить пассажирам выходить из автомобиля во время остановки сотрудниками дорожной полиции. Кроме того, водителям разрешили снимать полицейских на фото и видео.

«Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения, внесенные сенатом парламента в проект данного закона. Внесена редакционная поправка, а также поправка, касающаяся вопросов взимания пошлины за государственные регистрационные номерные знаки, пользующиеся спросом», — сказал депутат Канат Мусин.

Ранее, сенат внес в документ поправки, для приведения в соответствие с п. 2 ст. 3 Налогового кодекса. Согласно им, вносимые изменения и дополнения могут быть введены в действие не ранее 1 января года следующего за годом их принятия. Кроме того предлагалось предусмотреть введение в действие поправок в части увеличения ставки госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо буквенных значений с 1 января 2018 года. Кроме того, внесены поправки, позволяющие пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции.

«Теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные используемых технических средств», — пояснял Мусин.

Помимо этого, законодательно закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.

Таким образом, закон считается принятым парламентом и отправляется на подпись главе государства.

vlast.kz