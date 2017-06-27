Погода +27oC
$325
362.8
5.5
Опубликовано: Вт, Июн 27th, 2017
131 ЗКО / Картина дня

В Уральске на улице найден младенец

Около строящегося здания в 4-ом микрорайоне нашли ребенка. Полиция разыскивает мать-кукушку.

 

Сегодня, 26 июня , в 8 вечера на пульт оператора 102 поступило сообщение, что в 4-ом микрорайоне, около строящегося здания был обнаружен грудной ребенок. На адрес незамедлительно выехали сотрудники полиции и скорой помощи.
Ребенка обнаружил Николай Плотников, подрабатывающий сторожем данного здания. По его словам, услышав детские голоса, он решил выйти и проверить обстановку. Делая обход, он обнаружил лишь сверток, в котором находился ребенок. У сторожа не было баланса на телефоне и он позвал прохожих, после чего они вызвали полицию и скорую. По информации скорой помощи, мальчику азиатской внешности около полутора месяцев. Ребенок ухоженный, сытый, в чистой пеленке и одеяле, пуповина обработана зеленкой. Предусмотрительно накрыт марлей, чтобы комары не искусали его. Ребенок отправлен в травмпункт детской больницы. Его состояние стабильное.
Служебная собака привела полицейских к соседнему дому (4 микрорайон, 30/2). Но проживающие в доме люди сообщают, что грудных детей в их доме нет.
Полиция проводит мероприятия по установлению личности ребенка.

Екатерина КАПУСТИНА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-27
Утром27 ℃
Днем32.44 ℃
Вечером30.53 ℃
Ночью23.75 ℃
Влажность40 %
ДавлениеhPa 1020.95
Скорость ветра7.81 м/с
2017-06-28
Утром24.55 ℃
Днем30.86 ℃
Вечером30.98 ℃
Ночью22.97 ℃
Влажность39 %
ДавлениеhPa 1017.96
Скорость ветра5.16 м/с