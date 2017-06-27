В Уральске на улице найден младенец

Около строящегося здания в 4-ом микрорайоне нашли ребенка. Полиция разыскивает мать-кукушку.

Сегодня, 26 июня , в 8 вечера на пульт оператора 102 поступило сообщение, что в 4-ом микрорайоне, около строящегося здания был обнаружен грудной ребенок. На адрес незамедлительно выехали сотрудники полиции и скорой помощи.

Ребенка обнаружил Николай Плотников, подрабатывающий сторожем данного здания. По его словам, услышав детские голоса, он решил выйти и проверить обстановку. Делая обход, он обнаружил лишь сверток, в котором находился ребенок. У сторожа не было баланса на телефоне и он позвал прохожих, после чего они вызвали полицию и скорую. По информации скорой помощи, мальчику азиатской внешности около полутора месяцев. Ребенок ухоженный, сытый, в чистой пеленке и одеяле, пуповина обработана зеленкой. Предусмотрительно накрыт марлей, чтобы комары не искусали его. Ребенок отправлен в травмпункт детской больницы. Его состояние стабильное.

Служебная собака привела полицейских к соседнему дому (4 микрорайон, 30/2). Но проживающие в доме люди сообщают, что грудных детей в их доме нет.

Полиция проводит мероприятия по установлению личности ребенка.

Екатерина КАПУСТИНА