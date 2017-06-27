В Уральске проезд в общественном транспорте подорожает до 80 тенге

Решение об этом депутаты гормаслихата приняли на очередной сессии сегодня, 27 июня. Новый тариф начнёт действовать в городе уже в августе 2017 года.

Выступая перед депутатами, заместитель руководителя отдела ЖКХ Серик Убишев отметил, что «золотой середины» в вопросах тарифообразования на общественный транспорт найти сложно: повысишь – недоволен будет народ, не повысишь – «обидится» пассажироперевозчик.

— На данный момент в Уральске действует тариф на общественный транспорт, утверждённый ещё в июне 2013 года, — отметил Убишев. – В городе работают 6 пассажироперевозчиков, 644 автобуса (причём 61% — это старая техника, требующая обновления). С момента последнего поднятия тарифа на 35 процентов подорожали ГСМ, на 20 процентов – автозапчасти. Перевозчики просят поднять им тариф до 80 тенге – с каждого пассажира. Хотя, согласно методике расчёта, средний тариф на провозку одного пассажира составляет 185 тенге.

В пользу пассажиров Убишев высказался, что у уральцев есть много претензий по качеству перевозок – автобусы грязные, старые, зимой в них холодно.

— Нередки случаи, когда водители «борются» за пассажиров, обгоняют друг друга, подрезают, — констатировал Серик Убишев. – Случаются аварии, даже с человеческими жертвами.

Но… даже с учётом всех этих «минусов» в работе пассажироперевозчиков, спикер попросил депутатов «поддержать повышение тарифа на проезд в общестивенном транспорте до 80 тенге».

— Изменит ли повышение тарифа на 20 тенге отношение водителей к своей работе? – задала Убишеву риторический вопрос депутата Валентина Михно. – Уральцы возмущаются тем, что за рулём водители автобусов курят, кондукторы – грубят, с утра в салонах автобусов грязно, пыльно. Культуры общественных перевозок в городе нет.

— Пассажиры сами сорят в автобусах, ездят нетрезвыми, грызут семечки, — парировал Убишев, видимо, на тот момент окончательно утвердившийся в позиции поддерживать перевозчиков, а не народ. – Мы будем разбираться. Наводить порядок на маршрутах.

После небольшой полемики депутаты всё-таки единогласно проголосовали «за» повышение тарифа на всех без исключения городских маршрутах, включая дачные, до 80 тенге.

Через месяц, когда документ об утверждении пройдёт регистрацию в органах юстиции, билеты в городских автобусах будут стоить 80 тенге с человека.

Услугами общественного транспорта по городу пользуются ежедневно порядка 300 тысяч горожан. За 2016 год, по данным отдела ЖКХ, перевозчики перевезли 51 миллион уральцев.

— Эти 80 тенге чуть улучшат положение пассажироперевозчиков, но не избавят нас от всех проблем, – высказался уже в завершении сессии руководитель ТОО «ОралТехСервис» Александр Баклан, обслуживающий 4 городских и 2 дачных маршрута. – На данный момент наше предприятие имеет долги за ГСМ, запчасти на сумму 35 миллионов тенге, их нам нужно закрывать. Наш тариф на пассажироперевозки убыточен, об этом мы заявляли властям ещё год назад. Но тогда поднятие тарифа по непонятным причинам отложили. Сразу после поднятия тарифа мы будем поднимать перед властями вопрос о выплате пассажироперевозчикам субсидий. Реальный тариф на автобусных маршрутах – 185 тенге, его должны дотировать из бюджета.

Журналисты робко заметили, что и 80 тенге – это непосильные деньги на проезд для рядовых уральцев.

На что Александр Баклан резонно заявил, что «пассажироперевозчики – предприниматели, и они не могут работать себе в убыток. Им нужна прибыль».

Людмила КАЛАШНИКОВА