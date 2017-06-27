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Опубликовано: Вт, Июн 27th, 2017
32 ЗКО / Картина дня

В Уральске пройдет международный турнир по волейболу среди девушек

Волейбольные баталии соберут более  ста спортсменок из городов Казахстана и России.

Как сообщил старший тренер ЗКО по женскому волейболу Куленке ГУБАШЕВ, международный турнир среди девушек 2002-2003 годов рождения пройдет со 2 по 7 июля. Соревнования будут проходить с 10.00 часов в спортивном зале ОШВСМ по ул. Айтиева, 72а.
— В турнире примут участие девушки из городов: Самара, Нефтекамск, Пермь, Соль-Илецк, Шымкент, Кызылорда и Уральск, — рассказал Куленке Губашев. – Всего около ста спортсменок.
Торжественное открытие турнира состоится в 11.00 часов 3 июля.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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