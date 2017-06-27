В ЗКО новым заместителем прокурора области пришел сотрудник Генеральной прокуратуры

С 26 июня заместителем прокурора области назначен 36- летний Александр Цуранков из Генеральной прокуратуры. Экс- зампрокурора Нурлан Дюсенбаев получил назначение в Генеральной прокуратуре РК.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Алмагуль Ибрашева.

— Александр Цуранков до назначения на эту должность работал начальником управления Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, — сообщает пресс-секретарь. — В разные годы работал в Департаментах Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора района «Сарыарқа» города Астана и прокурором Камыстинского района Костанайской области.

Александр Цуранков будет курировать в областной прокуратуре отдел следствия и дознания.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА