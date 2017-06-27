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Опубликовано: Вт, Июн 27th, 2017
468 ЗКО / Картина дня

В ЗКО новым заместителем прокурора области пришел сотрудник Генеральной прокуратуры

С 26 июня заместителем прокурора области назначен 36- летний Александр Цуранков из Генеральной прокуратуры. Экс- зампрокурора Нурлан Дюсенбаев получил назначение в Генеральной прокуратуре РК.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Алмагуль Ибрашева.
— Александр Цуранков до назначения на эту должность работал начальником управления Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, — сообщает пресс-секретарь. — В разные годы работал в Департаментах Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора района «Сарыарқа» города Астана и прокурором Камыстинского района Костанайской области.
Александр Цуранков будет курировать в областной прокуратуре отдел следствия и дознания.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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