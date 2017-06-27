Велопробег в Уральске перенесен

Массовый заезд велосипедистов перенесен на 2 июля.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, велопробег состоится не 1 июля, как говорилось ранее, а 2 июля. Также изменено время начала заезда.

-Регистрация участников начнется в 8.00 часов, а заезд в 9.00 часов, — рассказали в облспорте. — Маршрут не поменялся. Стартовать велосипедисты будут от Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, финишировать — на стадионе имени Петра Атояна.

В велопробеге смогут принять участие все желающие.

Екатерина ЛИТВЯКОВА