В озере Анискино ассенизаторы сливают нечистоты

Петр Ардашкин:

Друзья, подскажите пожалуйста! Куда можно обратиться вот с таким вопросом.

Я живу в районе СМП (это в районе 20-ой школы). Рядом есть озеро Анискино. Раньше в нем плавали лебеди, водился карась, а жители Коминтерна набирали воду для огорода из этого озера. Это всё изменилось около 7 лет назад — вода с Урала поступать в него перестала, зимой начали вывозить снег и даже нефтеотходы. И вот теперь сюда сливают нечистоты ассенизаторские машины, хотя рядом есть очистные сооружения куда можно все это слить.

Нужно же беречь природу! Жалко, очень жалко, что люди вот так относятся к природе!