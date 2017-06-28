В озере Анискино ассенизаторы сливают нечистоты
Друзья, подскажите пожалуйста! Куда можно обратиться вот с таким вопросом.
Я живу в районе СМП (это в районе 20-ой школы). Рядом есть озеро Анискино. Раньше в нем плавали лебеди, водился карась, а жители Коминтерна набирали воду для огорода из этого озера. Это всё изменилось около 7 лет назад — вода с Урала поступать в него перестала, зимой начали вывозить снег и даже нефтеотходы. И вот теперь сюда сливают нечистоты ассенизаторские машины, хотя рядом есть очистные сооружения куда можно все это слить.
Нужно же беречь природу! Жалко, очень жалко, что люди вот так относятся к природе!
Нужно обратиться по телефонам: 8 (7112) 50-47-98, 50-48-24 (приемная), 8 775 688 62 32. Это так называемый «зеленый телефон» при прокуратуре области. Они должны этим заниматься.