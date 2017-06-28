Город, который не ценят
Алимжан Бисембаев родом из Уральска, сейчас живет и работает в Минске. Занимается городским планированием, урбанистика его увлечение. Изучал архитектуру в рамках культурологи, когда учился в ЗКГУ на юриста. Уехал в Белоруссию, потому что его знания здесь не востребованы. «В Уральске нет спроса на городское планирование. Направлял свои предложения, в частности, по одному из исторических зданий на ул. Караша, на блог акима города. Получил отписку», — объяснил Алимжан свое решение сделать подробный критический разбор состояния зданий в старом Уральске.
Плохой Уральск
Или как плохие руководители уничтожают историческое наследие.
В Уральске улица, бывшая имени Ленина, бывшая Большая Михайловская, ныне толерантная Достык-Дружбы является центральной.
Центральную улицу показывают гостям города, ее любят и лелеют. Она самая красивая и ухоженная. Но только в фантазиях городских и областных чиновников. Потому что вся красота начинается рядом со зданием областного акимата и заканчивается через 50 метров.
Областной акимат находится на площади Абая, бывшая Туркестанская площадь. Это здание 19 века, находится под охраной государства, как памятник архитектуры. Это красивое трехэтажное здание. До революции здесь находился Русский торгово-промышленный банк.
Первый этаж — подвальный, второй почти вровень с тротуаром предназначался для магазинов, а третий — для банка и биржи. Слева от главного входа располагалось помещение нотариальной конторы, справа — магазин. Впереди, перед входом, между колоннами на некотором возвышении установлены фигуры львов. На правой стороне лев, опирающийся на герб Уральского казачьего войска, а на левой — с гербом Уральской области. Здание было построено в стиле ренессанс, из камня и железа, и облицовано белым кирпичом.
Изюминкой здания явился выдвинутый вперед портал, украшенный колоннами со скульптурами. Коммерческий банк горожане называли «белым банком». В здании банка находились аптекарский магазин Компанейца, магазин купца Р. Функа, парикмахерская Грязнова, коммерческая чайная, ресторан, биржевой зал и квартира управляющего банком.
Напротив, по улице им. Жубана Молдагалиева школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи. В комплекс зданий входит здание 19 века.
Выглядит красиво, потому что находится рядом с парковкой областного акимата.
Слева здание областного акимата, справа-здание интерната.
Здание областного акимата находится по адресу проспект Достык-Дружбы 179. В Уральске 122 здания относятся к памятникам архитектуры и состоят на учете в областном управлении культуры. Если продолжить знакомиться с памятниками архитектуры, находящимися под охраной государства, нас ждет открытие. Вдоль по проспекту здания, находящиеся на четной стороне сохранились лучше, чем здания, находящиеся на нечетной стороне.
Проспект Достык-Дружбы 175.
Здание 19 века, находится в 200 метрах от места работы акима.
На фасаде большие вывески про услуги.
Сбоку пристройка современного типа, с пластиковыми окнами и отделкой металлом.
Вывеска, еще раз вывеска, отвалившаяся штукатурка. Вопрос — куда смотрят городские и областные чиновники? Его я задавал все время, пока находился в Уральске.
Во дворе очередная пристройка лестница. Такого рода изменения в облик здания запрещены, как и дополнительные двери, и гигантские вывески. Вход во двор раньше украшали кованные ворота и забор. Теперь вместо них баннер с мышью и зияющая пустота.
Здание, располагающееся на углу улицы им. Досмухамедова и проспекта Достык-Дружбы. Хороший пример пользования зданием. Вывесок практически нет, визуальная реклама вписана в окна. Она заметна, но не бросается в глаза. Как всегда присутствует блок кондиционера.
На углу здания вид открывается еще хуже. Визуально вы можете оценить сами.
Проспект Достык-Дружбы 173.
Здание на углу улицы им.Фрунзе и проспекта Достык-Дружбы.
Да, это памятник архитектуры 19 века. Рядом с охранной табличкой, словно издеваясь мы видим современные пластиковые рамы. Что, это такое?
Проспект Достык-Дружбы 171. Двухэтажный дом адвоката Н.М.Логашкина и пристройка к нему по ул. Фрунзе, 24.
Их владелец был очень интересный человек. Выходец из простых казаков, но получил образование в Санкт-Петербургском университете, закончив юридический факультет. Еще во время учёбы пытался помогать землякам. В сентябре 1874 году после утверждения в марте императором Александром Вторым нового Положения о воинской повинности для уральских казаков в Уральском казачьем войске вспыхнул бунт. В результате его подавления были казнены, лишены казачьего звания и высланы на поселение в Туркестан и на каторгу в Сибирь от трёх до пяти тысяч казаков.
В 1882 году студенту Санкт-Петербургского университета Н. М. Логашкину прислали из Казалинска, места ссылки казаков, коробку обсахаренных фисташек. На дне коробки обнаружилась объёмистая рукопись, в которой приводились многие неизвестные подробности мятежа. Будущие адвокаты обработали материал и предали его в редакцию журнала “Дело”. Но цензура не спала и рукопись была конфискована. Но тут в игру вмешался случай и рукопись вернулась хозяину.
Став адвокатом Николай Михайлович не забыл ссыльных казаков. Как писал депутат первой Государственной думы от Уральской области Николай Андреевич Бородин ( 1861–1937) в своих воспоминаниях “Идеалы и действительность” : «Лагашкин — впоследствии дельный адвокат — немало помогал бывшим ссыльным уральцам в восстановлении их имущественных прав и сделался одной из популярнейших личностей у уральских казаков…».
В Уральске Николай Михайлович служил помощником присяжного поверенного и губернским секретарём, был в конце позапрошлого века председателем Общества Уральских садов. В 1897 один из учредителей и ответственных редакторов авторов общественно-политической и литературной газеты «Уралец». Дважды, в 1896 и 1897 годах, избирался председателем Уральского съезда выборных от станичных обществ.
Успешный общественный деятель и адвокат стал первым автомобилистом города Уральска, в апреле 1900 года приобретя себе черный “Фиат” в Париже.
Сейчас в здании располагается аптека и оптика. К фасаду здания пристроен пластиковый тамбур. Три большие вывески искажают внешний вид дома.
Здание (не)находится под охраной государства.
Здание напротив, по адресу улица имени Фрунзе 16, угол проспекта Достык-Дружба.
Не буду писать точный адрес. Это квест для жителей и гостей города Уральск. Угадайте зачем так выделять оконный проем и где находится это место?
Проспект Достык-Дружбы 169.
Здание 19 века, выглядит словно его с тех пор и не ремонтировали. Более того, каждый новый владелец добавлял свою пристройку, пытаясь отжать все от тротуара и общественного пространства.
Убогие пристройки, которые надо сносить. Рекламные вывески. Пластиковые рамы. Баннеры. И священное слово “Нур”
Очередной плевок в сторону местных государственных органов. Охранная табличка на историческом здании, которое обшито сайдингом, поверх которого натянут рекламный баннер.
Сайдинг, решетки, пластик.
Кондиционер, бегущая строка, камера видеонаблюдения. Словно окунулся в 19 век. Видимо так, по мнению надзорного органа выглядит памятник архитектуры.
Без комментариев.
Проспект Достык-Дружбы 167.
Здание располагается напротив самого известного дома в Уральске — дома купца Карева. И если известность помогает дому Карева, то его сосед пропадает под засилием рекламных вывесок.
Красивые окна, обрамление и розочки под крышей.
Если убрать все современные ненужные элементы, здание станет украшением города.
Проспект Достык-Дружбы 161.
Сейчас в здании располагается отделение одного из банков. Собственник запросил здание давно. Оцените его состояние сами.
Трещины и грязные подтеки.
Дверь корпоративного цвета видимо должна принести удачу и процветание.
Ценность и уважение к охранной табличке подчеркивают множественные объявления, скрывающие плохой вид штукатурки.
Как видят это здание проезжающие водители. Как набор пестрых пятен.
Проспект Достык-Дружбы 159.
Дом итальянского архитектора М. Дельмедино. Здание было построено для полковника Стахия Дмитриевича Мизинова. Он, вместе со своим сыном, под командованием Суворова принимал участие в Итальянском и Швейцарском походах в 1798 -1800 годах в составе корпуса генерала-лейтенанта Римского-Корсакова.
Есть легенда про совместные приключения уральских казаков, в том числе многоопытного Бородина и пацана Стахия Мизинова. Во время швейцарского похода 1799 года Римский-Корсаков крайне неудачно командовал русским отрядом: Массена нанес ему сокрушительное поражение при Цюрихе, которое обусловило неудачный исход всей кампании. В результате французские и русские войска перемешались, не избежали этого бардака и казаки под командованием Бородина. Когда в очередной раз полк был окружен французами и к казакам прибыл парламентёр с требованием сдаться, то полковник тянул время как мог, поджидая удобного для прорыва момента. Говорят, что он крикнул “Алга!”, что по-казахски означает “Вперёд!”, и казаки бросились на прорыв. Не ожидавшие такой подлости и спокойно отдыхавшие после боя французы — растерялись и уральцы задали им стрекача, только пятки засверкали.
Из описания здания : “ Здание кирпичное, 3-х этажное. Ярко выражена центральная часть и вход. Четкое членение по вертикали. Входная центральная часть выступает вперед. Вход подчеркнут на уровне второго и третьего этажа, 4 колоннами и фигурным чугунным ограждением балкона. Завершает здание не сложный фронтон.Элементами декора фасада является выступающая кирпичная кладка, ограждение балкона, колонны. “
Есть еще две истории, связанные с этим зданием. В 1919 году с балкона дома выступал Михаил Васильевич Фрунзе и его чуть не пристрелил в доску пьяный красноармеец, принявший его за белогвардейского генерала.
И еще: из обширного подвала этого дома вёл куда-то тесный, выложенный кирпичом лаз. По лазу дети добрались до подземной комнаты, в которой нашли старинный чайник. Дальше были еще два лаза, но туда дети побоялись лезть.
Фасад здания захламлен рекламными баннерами, вывесками, наклейками. Даже на входную дверь с внутренней стороны наклеена рекламная информация. Это все портит внешний вид дома. Не понятно почему, часть здания перекрыта каким-то куском металла (ниже на фотографии).
Здание на углу ул.имени Гумара Караша и проспекта Достык-Дружбы.
Необходимо только убрать этот визуальный мусор и все будет хорошо.
Но проблемы с разными стилями мемориальных и охранных табличек надо решать.
“Здесь был Миша”.
Проспект Достык-Дружбы 157.
Все плохо.
Грязно и аляписто.
Очень грязно.
Вы можете подумать (и сказать), что я искал эту грязь. К сожалению, это была просто прогулка по центральной улице города. Я вырос в Уральске, я знаю где искать грязь. Но я не хочу закрывать глаза на исторический центр. Точнее, то место, которое раньше было красивым историческим центром.
Проспект Достык-Дружбы 155.
Дом Петра Николаевича Сальникова. В начале прошлого века Сальников был одним из 12 старшин- руководителей Уральского коммерческого клуба, действительными членами которого могли быть только купцы первой и второй гильдий иногороднего сословия, на отставников с военной службы требование о гильдиях не распространялось, им было достаточно заниматься торговлей.
Коммерческий клуб имел целью “предоставлением членам, гостям и их семействам проводить свободное от занятий время с удобством, приятностью и пользой”.
Сейчас здание представляет убогое зрелище. Фасад оклеен бумажными объявлениями, рекламными баннерами, вывесками. Входная группа, которой там исторически никогда не было, убого залезла на тротуар, мешая пешеходам.
Проспект Достык-Дружбы 153.
Вторая аптека в городе Уральске. Аптекарь Штраус решил обосноваться в Уральске и открыл собственную аптеку, где она находилась никто уже и не помнит. Но в 1868 году аптекарь переехал в новенькое здание, в котором на первом этаже разместилась собственно аптека, а на втором этаже жил он с семьей.
После занятия Красной Армией города Уральска в1919 году, на втором этаже здания разместился Яицкий областной отдел Государственного контроля. После смены ряда квартирантов в 1944 году на второй этаж заселилась детская музыкальная школа. В этой конфигурации (на первом этаже — аптека, на втором — музыкальная школа) здание дожило до наших дней.
В Уральске аптекарей уважали за доброту и обходительность. Лекарства часто отпускались в кредит, многим хроническим больным лекарства доставлялись на дом бесплатно. Судьба семьи Штрауса после 1919 года неизвестна.
Здание находится в хорошем состояние. По сравнению со всеми предыдущими — просто в отличном.
Тут я догадался: чтобы историческое здание хорошо сохранилось, необходимо, чтобы на здание были две таблички. Мраморная советская и новая табличка независимого Казахстана. Первую уважают и боятся. Вторая носит символический характер (с такой табличкой у меня связана интересная история, но о ней чуть позже).
Проспект Достык-Дружбы 151/2.
Музей природы и экологии, филиал Историко-краеведческого музея.
Как вы думаете, надо переносить кондиционеры?
Имеют ли право жильцы дома или магазины:
— менять остекление, отличное от оригинального;
— стеклить или надстраивать балконы;
— закрывать элементы фасада;
— менять элементы фасада (ограда балкона, козырёк и тд)
— ставить спутниковые тарелки;
— устанавливать блоки кондиционеров;
— изменять колористику.
Подсказка — за этим должно следить городское управление архитектуры. За историческими зданиями — государственная инспекция по охране историко-культурного наследия.
Между домами 151/2 и 151/1 пролегает улица Савичева. 29 сентября 2012 года там был открыт сквер имени Н.Ф, Савичева.
Никита Федорович Савичев (1820–1885) — известный уральский писатель, историк, этнограф, оставивший в наследство потомкам бесценные рассказы о жизни и быте казаков и казахов. Особенно ценны его труды по истории восстания под руководством Исатая и Махамбета, о встрече с великим казахским композитором Курмангазы.
Напротив, по проспекту Достык-Дружбы располагается дом. Особняк был построен в 1893 году ,принадлежал генерал — майору , атаману Первого Уральского отдела Аничхину Логгину Лукьяновичу. Генерал был начальником Уральской войсковой больницы для душевнобольных, а также членом Уральского местного управления Общества Красного Креста и членом Общества вспомоществования недостаточным воспитанницам Уральской войсковой женской гимназии.
Проспект Достык-Дружбы 147.
Дом, где размещалась ЧК (будущее МГБ-КГБ-КНБ). В феврале 1919 года 4 армия вошла в г.Уральск и тогда появилось в здании ЧК, которое меняло несколько раз название.
Сначала функции ЧК выполнял оперативный отдел 4 армии. С 27 февраля 1919 по 31 марта 1919 года работала Уральская губернская ЧК. После 31 марта 1919 года был организован оперативный отдел ЧК г. Уральска (оперативный отдел 4 армии), ликвидированный в октябре 1919 года в связи с ликвидацией военного положения.
Сейчас в здании находится военная прокуратура Уральского гарнизона.
Сохранены оригинальные узоры, украшающие фасад.
Как видно, плохо выглядит не только фасад, а все здание целиком. Современность подчеркивает камера наблюдения. Военные не переживают за историческое здание, но переживают о собственной безопасности. Ворота железные, убогие, которые не смогут пережить следующие 10 лет. Цвет ворот подчеркивает, что ворота красили давно. Поэтому они гармонируют со старой краской здания, которая появляется под облупившейся побелкой (или краской) розово-мышиного цвета. Странно, что здание не цвета хаки.
В здании располагается отдел образования г.Уральска. Здание не является памятником, не находится под охраной. Выглядит намного лучше. Чисто, аккуратно, опрятно.
Необходимо только убрать блоки кондиционеров. Они портят фасад, который выходит на главную улицу и при работе конденсат капает на прохожих.
Проспект Достык-Дружбы 143.
В здании располагается пивная парихмахерская
Скорее всего, этот вход не согласован, так как нарушен общий фасад здания.
Пристроенное крыльцо явно современное творение человека без вкуса и без трепета относящегося к своей истории.
Сейчас в здании располагается аптека ТОО “Лансет”.
Фасад здания “украшают” блоки кондиционеров.
Грязные стены, сбитая штукатурка и обнаженный фундамент. Зданию необходим ремонт и должный надзор.
Чем дальше отдалено от нас историческое событие, тем больше оно становится похожим на легенду, а не на быль. В 1821 году случился в Уральске большой пожар. Здания тогда были в основном деревянными и выгорели дотла. После этого пожара на главной улице Уральска появились каменные дома, большей частью двухэтажные. В одном из них, построенном в готическом стиле и не исковерканным последующими поколениями, была открыта первая в Уральске аптека.
Находится она сейчас по адресу ул.Чапаева 24 и фасад выходит на проспект Достык-Дружбы.
Первую аптеку в городе Уральске открыл Франц Миллер. Он приехал в Россию из Швейцарии. После пребывания в Москве в 1832 году отправился покорять аптечный бизнес в Саратов, затем в Казань. Миллер был ушлым коммерсантом и когда в 1835 году он предложил устроить в Уральске аптеку, то это предложение обставил целой кучей условий, на которые поcле года раздумий Войсковая канцелярия согласилась. Договор был подписан 10 августа 1836 года. Более того, даже министр внутренних дел Российской империи граф Блудов дал согласие на открытие аптеки в Уральске.
Миллеру были предоставлены бесплатно помещения в новеньком симпатичном доме для аптеки и проживания, на 4 года освобожденные от уплаты за их содержание. Для открытия аптеки был выделен беспроцентный кредит также на 4 года. Уральские власти согласились даже на монополию Миллера в продаже лекарств, установив на 20 лет мораторий на открытие других аптек и торговлю медикаментами в городе других торговцев.
Так в конце 1836 года в Уральске появилась первая городская аптека под названием “Уральская вольная аптека”. В отличие от нашего времени тогда в России лекарства были дешевы, поэтому кроме собственно медикаментов и медицинских приборов в аптеке торговали минеральной водой, прохладительными напитками и даже гимнастическими снарядами. Ну не было тогда спортивных магазинов… Прямые поставки товара осуществлялись из Германии и Швейцарии.В 1845 году Миллер передал свою аптеку Карлу Десалю.
Сейчас на первом этаже здания находится парикмахерская, а второй этаж — жилой.
Сквозь арочные окна прорубили дверь, повесили оградку, кондиционер и большую вывеску. О былой истории напоминает только удивительной красоты фасад.
Как обычно, здание (не) находится под охраной государства.
Здание по адресу улица им Караша Гумара 33, угол проспекта Достык-Дружбы.
Фотография сделана 31 мая 2017 года, в 12:55. В этот момент, за окном я заметил тревожное лицо и не обратил на него внимания. А через 35 минут, проходя мимо увидел, что охранную табличку сняли.
Давайте поймем, что так напугало неизвестного. Напугали его мои фотографии, потому что памятник архитектуры исковеркан.
Кондиционеры и лабутены.
Любимый дешевый портик “по-древнегречески”. С пробитой через окно дверью, дешевой плиткой поверх асфальта, которая выдает самострой.
Это фасад здания, который выходит на главную улицу города. По поводу пропажи охранной таблички, я писал в блог акима города Уральска, по получил отписку, то вопрос передан дальше. Без указания сроков, ответственных лиц и их контактов. Правильно ли я понимаю, что данные ответ не является полноценным?
Что нужно, чтобы сохранить город и его историческую часть?
- Нужно соблюдать закон о рекламе — по фотографиям видно, что его нарушают.
- Нужно охранять памятники — сейчас в хорошем состояние свои здания содержать только несколько собственников. Остальные, при попустительстве надзорного органа даже не приводят в порядок свои фасады.
- Нужно пройтись всем неравнодушным чиновникам и горожанам по городу, сделать фотографии, написать и требовать должного отношения к истории города и Казахстана.
Я вижу, что многие проблемы, указанные и не решавшиеся годами можно решить в течении недели. Все остальное займет чуть больше времени.
С любовью к родному городу,
Алимжан Бисембаев