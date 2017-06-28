Алимжан Бисембаев родом из Уральска, сейчас живет и работает в Минске. Занимается городским планированием, урбанистика его увлечение. Изучал архитектуру в рамках культурологи, когда учился в ЗКГУ на юриста. Уехал в Белоруссию, потому что его знания здесь не востребованы. «В Уральске нет спроса на городское планирование. Направлял свои предложения, в частности, по одному из исторических зданий на ул. Караша, на блог акима города. Получил отписку», — объяснил Алимжан свое решение сделать подробный критический разбор состояния зданий в старом Уральске.

Плохой Уральск

Или как плохие руководители уничтожают историческое наследие.

В Уральске улица, бывшая имени Ленина, бывшая Большая Михайловская, ныне толерантная Достык-Дружбы является центральной.

Центральную улицу показывают гостям города, ее любят и лелеют. Она самая красивая и ухоженная. Но только в фантазиях городских и областных чиновников. Потому что вся красота начинается рядом со зданием областного акимата и заканчивается через 50 метров.

Областной акимат находится на площади Абая, бывшая Туркестанская площадь. Это здание 19 века, находится под охраной государства, как памятник архитектуры. Это красивое трехэтажное здание. До революции здесь находился Русский торгово-промышленный банк.

Первый этаж — подвальный, второй почти вровень с тротуаром предназначался для магазинов, а третий — для банка и биржи. Слева от главного входа располагалось помещение нотариальной конторы, справа — магазин. Впереди, перед входом, между колоннами на некотором возвышении установлены фигуры львов. На правой стороне лев, опирающийся на герб Уральского казачьего войска, а на левой — с гербом Уральской области. Здание было построено в стиле ренессанс, из камня и железа, и облицовано белым кирпичом.

Изюминкой здания явился выдвинутый вперед портал, украшенный колоннами со скульптурами. Коммерческий банк горожане называли «белым банком». В здании банка находились аптекарский магазин Компанейца, магазин купца Р. Функа, парикмахерская Грязнова, коммерческая чайная, ресторан, биржевой зал и квартира управляющего банком.

Напротив, по улице им. Жубана Молдагалиева школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи. В комплекс зданий входит здание 19 века.

Выглядит красиво, потому что находится рядом с парковкой областного акимата.

Слева здание областного акимата, справа-здание интерната.

Здание интерната охраняется государством, как памятник истории и культуры.