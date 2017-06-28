Какой новый аким нужен Уральску и горожанам? (опрос)
Сегодня, 28 июня, аким города Нариман Турегалиев был избран депутатом на должность сенатора. Город ждёт назначения нового градоначальника. Кто им будет?
Какое наследие оставил своему предшественнику глава Уральска?
Кучу так и не разыгранных тендеров на реконструкцию городских дорог, затянувшийся ямочный и капитальный ремонт тех же самых дорог, изуродованный ремонтом и так и приведённый полностью в порядок проспект Достык, сухие фонтаны, которые не работают по той же причине – тендеры на их обслуживание тоже не доведены до логического конца.
Что ещё? Громадьё планов – по строительству нового моста в районе «Депо», благоустройству городских скверов, обустройству детских игровых площадок, асфальтированию городских дворов.
Кто придёт на место Наримана Турегалиева и воплотит всё намеченное в жизнь?
Властям пока самим неизвестно, кто будет новым акимом. Пресс-секретарь акимата Уральска Арсен Губашев сообщил, что назначать нового акима города будет аким области. Когда именно это произойдет, пресс-секретарь не в курсе.
Экс- пресс-секретарь аппарата акима Западно –Казахстанской области, а ныне советник акима ЗКО Жаркын Жумадилов ответил, что не знает, кто возглавит наш город и когда пройдет назначение.
— Пишите официальный запрос, — выпалил Жумадилов в разговоре с журналистом.
А какой аким нужен нашему городу, по вашему мнению? Какими качествами, личностными и профессиональными, на ваш взгляд, должен обладать глава города?
28 июня 2017 в 12:53
Если не найдут подходящую кандидатуру на кресло акима города, то я могу попробовать. Хуже вряд ли будет. Обещаю часто встречаться с народом, общественниками, интеллигенцией, студентами, школьниками и так далее. Служебная машина и квартира не нужна, свои есть. Вот от зарплаты не отказался бы. Ведь жить буду только на нее, родимую. Леваки, откаты буду мутить и все на благотворительность спускать. Причем анонимно. Без пиара.
чтобы взяток не брал
45-50 лет, родившийся в Уральске, юрист-международник, знающий город от и до, имеющий практический опыт в бизнесе и производстве, умеющий выражать чётко и ясно свои мысли, желательно немец по нации. ну как-то так….
Аким в первую очередь должен быть честным человеком, патриотом, который реально переживает за свой город, а не о том, как бы наворовать побольше за время службы. Дай Аллах новый аким не будет отставать от акима прежнего.