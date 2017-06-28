Какой новый аким нужен Уральску и горожанам? (опрос)

Сегодня, 28 июня, аким города Нариман Турегалиев был избран депутатом на должность сенатора. Город ждёт назначения нового градоначальника. Кто им будет?

Какое наследие оставил своему предшественнику глава Уральска?

Кучу так и не разыгранных тендеров на реконструкцию городских дорог, затянувшийся ямочный и капитальный ремонт тех же самых дорог, изуродованный ремонтом и так и приведённый полностью в порядок проспект Достык, сухие фонтаны, которые не работают по той же причине – тендеры на их обслуживание тоже не доведены до логического конца.

Что ещё? Громадьё планов – по строительству нового моста в районе «Депо», благоустройству городских скверов, обустройству детских игровых площадок, асфальтированию городских дворов.

Кто придёт на место Наримана Турегалиева и воплотит всё намеченное в жизнь?

Властям пока самим неизвестно, кто будет новым акимом. Пресс-секретарь акимата Уральска Арсен Губашев сообщил, что назначать нового акима города будет аким области. Когда именно это произойдет, пресс-секретарь не в курсе.

Экс- пресс-секретарь аппарата акима Западно –Казахстанской области, а ныне советник акима ЗКО Жаркын Жумадилов ответил, что не знает, кто возглавит наш город и когда пройдет назначение.

— Пишите официальный запрос, — выпалил Жумадилов в разговоре с журналистом.