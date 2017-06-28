Должность акима Уральска стала вакантной

Сегодня, 28 июня, депутаты областного и районных маслихатов голосовали за выбор депутата Сената РК. За кандидатуру акима города Наримана Турегалиева отдали голоса 156 депутатов из 194-х.

Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков.

— Директор музыкального колледжа имени Курмангазы, Нуржан Сертеков набрал 38 голосов, — говорит Гайса Капаков. – Сегодня – завтра мы запротоколируем данное решение депутатов и направим в Астану.



По словам председателя избиркома, сам Нариман Турегалиевич уже в эту пятницу, 30 июня должен быть в Астане, на своем новом рабочем месте.

Н. Турегалиев руководил городом чуть больше года, он был назначен акимом города в апреле 2016-го года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА