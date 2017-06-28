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Опубликовано: Ср, Июн 28th, 2017
217 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Должность акима Уральска стала вакантной

Сегодня, 28 июня, депутаты областного и районных маслихатов голосовали за выбор депутата Сената РК. За кандидатуру акима города Наримана Турегалиева отдали голоса 156 депутатов из 194-х.

Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков.
— Директор музыкального колледжа имени Курмангазы, Нуржан Сертеков набрал 38 голосов, — говорит Гайса Капаков. – Сегодня – завтра мы запротоколируем данное решение депутатов и направим в Астану.


По словам председателя избиркома, сам Нариман Турегалиевич уже в эту пятницу, 30 июня должен быть в Астане, на своем новом рабочем месте.

Н. Турегалиев руководил городом чуть больше года, он был назначен акимом города в апреле 2016-го года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. Lulu says:
    28 июня 2017 в 11:07

    А кто, по вашему мнению, будет следующим акимом Уральска?
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    Чей кошелек толще, тот и будет.

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  2. Гизат says:
    28 июня 2017 в 11:11

    Это было ясно и до выборов, можно было обойтись без них, но надо соблюдать формальности……..

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