В Казахстане 97 процентов населения зарабатывают меньше 100 тысяч тенге

В Казахстане сбережения имеются только у 8-10% населения страны, при этом свыше 1 млн тенге сбережений есть лишь у 2% населения из тех, кто не затруднился ответить.

Такие данные приводит Национальный банк в рамках ежемесячного опроса по инфляционным ожиданиям. Опрос проводится в городах с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

96% населения страны получают доходы ниже 100 тысяч тенге на человека, причём в селе 95% получают доходы менее 80 тысяч тенге, в городе доходы чуть выше – там 95% населения получают доходы ниже 110 тысяч тенге. Чтобы попасть в число 1% самых богатых по доходам казахстанцев, достаточно получать свыше 120 тысяч тенге на человека, следует из данных Министерства национальной экономики РК по распределению населения по уровню доходов за 2016 год.

В Казахстане лишь у 1-3% населения есть возможности делать накопления и крупные покупки и 97% населения, живущих в текущем режиме от «получки до получки», и только около 1% населения страны выезжает за границу с личными целями (отдых, лечение, магазины, образование), — такой вывод сделал экономист Айдархан Кусаинов в своем блоге в «Информбюро«.