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Опубликовано: Ср, Июн 28th, 2017
179 ЗКО / Картина дня

В Уральске девочка получили травму во время прогулки

Она наступила на торчащую арматуру, которая проткнула ей ногу насквозь. Девочка доставлена в областную детскую больницу.

 

Как сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС ЗКО, происшествие произошло на проспекте Абулхаир хана в районе остановки «Жигули».

— 14-летняя девочка наступила ногой на торчащую из старых плит арматуру, да так неудачно, что арматура проткнула ей ногу насквозь, — рассказали спасатели. — В этом месте въезд во дворы жилых домов не асфальтирован, а выложен железобетонными плитами. Из них торчат прутья арматуры.

Приехавшие на место происшествия спасатели с помощью специальных инструментов освободили ногу пострадавшей девочки от плиты и оказали ей первую медицинскую помощь.

— Она молодец, держалась стойко. Мы аккуратно отрезали арматуру и зафиксировали торчащий в ноге кусок металла стерильной повязкой.  Бригада скорой помощи увезла ее в детскую больницу, где ей будет проведена операция по извлечению инородного тела, — сообщил руководитель медико-психологической службы оперативно-спасательного отряда Нурмухан Жумагалиев.

Екатерина ЛИТВЯКОВА 

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