Погода +31oC
$322.01
362.42
5.46
Опубликовано: Ср, Июн 28th, 2017
177 ЗКО / Картина дня

В Уральске люди возмущены предстоящим повышением оплаты за проезд (видеоопрос)

Горожане считают, что 80 тенге за билет в автобусе – это очень дорого, и подорожание тарифа на проезд в общественном транспорте пробъёт брешь в их и без того скромных бюджетах.

Уже в августе в Уральске плату за проезд в общественном транспорте повысят до 80 тенге. Такое решение власти приняли вчера, 27 июня, на сессии городского маслихата. Журналисты «УН» провели опрос жителей города, и узнали, что думают о предстоящем повышении те, кто ежедневно ездит на автобусах.

Мнение горожан сходится в одном – это дорого. Качество обслуживания в автобусах часто оставляет желать лучшего: грязь, грубые кондукторы, водители – лихачи, нехватка автобусов на маршрутах.

Также возмущает жителей несоответствие оплаты за проезд и заработных плат по городу: цены растут, а оплата труда не повышается.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ

Один комментарий
  1. Сергазы says:
    28 июня 2017 в 13:50

    Мнение 2-3 человек ничего не дает. Я за поднятие цены на проезд но с улучшением качества перевозок

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-28
Утром31 ℃
Днем34.44 ℃
Вечером32.83 ℃
Ночью22.99 ℃
Влажность37 %
ДавлениеhPa 1018.67
Скорость ветра5.31 м/с
2017-06-29
Утром22.69 ℃
Днем28.92 ℃
Вечером29.42 ℃
Ночью21.28 ℃
Влажность44 %
ДавлениеhPa 1018.88
Скорость ветра2.86 м/с