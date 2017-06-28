В Уральске люди возмущены предстоящим повышением оплаты за проезд (видеоопрос)

Горожане считают, что 80 тенге за билет в автобусе – это очень дорого, и подорожание тарифа на проезд в общественном транспорте пробъёт брешь в их и без того скромных бюджетах.

Уже в августе в Уральске плату за проезд в общественном транспорте повысят до 80 тенге. Такое решение власти приняли вчера, 27 июня, на сессии городского маслихата. Журналисты «УН» провели опрос жителей города, и узнали, что думают о предстоящем повышении те, кто ежедневно ездит на автобусах.

Мнение горожан сходится в одном – это дорого. Качество обслуживания в автобусах часто оставляет желать лучшего: грязь, грубые кондукторы, водители – лихачи, нехватка автобусов на маршрутах.

Также возмущает жителей несоответствие оплаты за проезд и заработных плат по городу: цены растут, а оплата труда не повышается.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ