В Уральске под колёсами машины погиб двухлетний ребёнок

Трагедия случилась в прошедшую пятницу, 23 июня, в новом микрорайоне посёлка Зачаганск.

Пользователь сайта «УН» написал нам, что прямо около дома №108/2 по улице Мункей-улы водитель легкового авто (предположительно, участковый инспектор полиции на служебной машине) сбил насмерть малыша, который играл перед подъездом дома.

В этом районе очень много детей, так как в основном жители данного микрорайона — молодые семьи, я сам житель этого района и очень обеспокоен тем, что и возле моего дома машины пролетают со свистом, — написал неравнодушный уралец.

В областной детской больнице эту информацию нам подтвердили.

В пятницу, 23 июня, в травмпункт областной детской больницы поступил мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев, с травмами, полученными в результате ДТП – его сбила машина. У ребёнка были множественные переломы, ушибы.

В 7.30 утра, 24 июня, в субботу, малыш умер — его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В пресс-службе ДВД ЗКО на устный запрос журналистов «УН» прокомментировать данное ДТП отвечать отказались, предложив направить им письменный запрос на имя начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина. Запрос направлен, ждём ответа.

Людмила КАЛАШНИКОВА