Валерий Шишкин: «АлматыЭнергоСбыт» нужно закрыть»

Пенсионер Валерий Шишкин впервые в Алматы начал не только получать электроэнергию за счет преобразования солнечной энергии, но и продавать ее государству. Казалось бы, для города это выгодно, но власти игнорируют его предложения по развитию подобной системы на городском уровне. С какими трудностями пришлось столкнуться, он рассказал AUA Group.

— Расскажите, пожалуйста, почему вы занялись этим проектом?

— Я такой человек, что люблю прогресс. В 1985 году передо мной стоял вопрос о том, купить себе машину или сыну компьютер. Я выбрал второе. Еще раз такой выбор встал передо мной в 2012 году, но в задачке вместо компьютера появилась солнечная панель. И я решил вложить средства в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и чистый воздух. Важно производить электроэнергию в городе, а не транспортировать ее из-за его переделов. Благодаря этому снижается себестоимость электричества и, соответственно, тариф для потребителей. Но производство в городе должно быть экологичным. Сейчас оно промышленное, то есть работает благодаря сжиганию топлива. Электричество, полученное за счет преобразования солнечной энергии, является экологически чистым. На словах многие компании в сфере энергетики выступают за использование ВИЭ, но на практике они не только не помогают, но и тормозят развитие зеленой промышленности.

В 2012 году я установил первую солнечную батарею, ее мощность составляла 15 Вт*ч. Это мизер. Работать мог маленький телевизор или лампочка, но тогда она стоила бешеных денег.

В общей сложности я заплатил за нее тогда 75 долларов. На днях я заходил в магазин, сейчас солнечная панель стоит чуть меньше доллара за Вт, то есть примерно 90 тысяч тенге. Моя солнечная установка ничем не отличается от тех, которые используются во всем мире – это батарея солнечных панелей, так как одна обычная солнечная панель имеет небольшую мощность, примерно 320 Вт. Этого мало даже для индивидуального потребителя. Поэтому собирают батарею панелей, соединяют их, вырабатывается электроэнергия соответствующей мощности, которая поступает на инвертор. Он в свою очередь преобразует постоянное напряжение в переменное, которое можно использовать в быту или транслировать через специальный счетчик в электросеть. В моем случае я продаю электричество «АлматЭнергоСбыту». Коэффициент полезного действия (КПД) у солнечных панелей невысокий – 14-16%. Есть, конечно, больше, но они очень дорого стоят. Еще у меня на крыше стоит водонагревающий коллектор.

Впервые я продал «АлматыЭнергоСбыту» 116 кВт*ч по 16 тенге, то есть получил за них чуть меньше 2 тысяч тенге. Это издевательство. В марте 2017 года продал по 19 тенге, то есть на 370 тенге больше. Для того, чтобы продавать энергию «АлматыЭнергоСбыту», нужен был специальный счетчик. Я обратился к ним, сказал, что поскольку хочу быть нетто-потребителем, то есть полностью обеспечивать себя электроэнергией из ВИЭ, и мне нужен счетчик приема-отдачи электроэнергии. Обычные счетчики, которые установлены в домах, предназначены только на прием света. А в моем случае избыточная энергия должна была поступать «АлматыЭнергоСбыту», для этого нужен счетчик, который считает, сколько электроэнергии я получил от них, а сколько отдал. Там мне сказали, что таких счетчиков нет.

Тогда в 2016 году я нашел в интернете сайт компании Saiman, которая называла себя передовым производителем счетчиков в Казахстане, написал письмо их руководителю с просьбой изготовить реверсивный счетчик. Под руководством технического директора Saiman Тургынбека Баймухамедова его сконструировали за две недели и подарили мне, но с условием, что будут тестировать на моей солнечной установке. Но после этого г-на Баймухамедова неожиданно уволили. Недавно я пришел, чтобы купить такой же счетчик, но мне казали, что у них таких больше нет. То есть компания сделала экспериментальный вариант и на этом все, а ведь мы сейчас ЭКСПО проводим, прославляем «зеленые» технологии. — Значит, электроэнергией «АлматыЭнергоСбыт» все же пользуетесь? — Верно. Вечером, когда не было солнца, я использовал их электричество. Например, брал у «АлматыЭнергоСбыт» 10 кВт. Утром следующего дня солнце появлялось, установка преобразовывала его лучи в электроэнергию, и я отдавал в сеть 20 кВт. Таким образом погашается, так сказать мой вечерний долг и дополнительно продаю им 10 кВт. Но здесь есть один нюанс. Когда речь зашла о стоимости, то «АлматыЭнергоСбыт» выставил мне тариф 16 тг. за кВт*ч: стали оправдываться, мол, мы суммируем дневной и ночной тариф и выводим среднее значение, то есть те самые 16 тг. Я возмутился такой ценой. Ведь если они продают потребителям свет днем по 20 тг. за кВт*ч, то должны и мне платить эту цену. После этого тариф подняли до 20 тг.