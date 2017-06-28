Владимир Козлов — О вере ишака в морковку

Думаю, что очень многие в РК не избавились от веры в личность, которая к ним, лежащим на диване, придет, и все для них, лежащих на диване сделает. Отсюда и некоторая востребованность таких личностей, отсюда и стремление личностей быть востребованной, чтобы воспользоваться таким вот статус кво.

Мы видим, как живут люди в Европе, и хотим, чтобы у нас было так, как у них.

Чтобы таким же было отношение к гражданину со стороны власти, чтобы таким же было отношение к человеку и его правам со стороны полиции, чтобы так же достойно жили наши старики…

А знаете, что делает в 7 утра обычный европейский рабочий? Он заходит, по дороге на работу, в свое, местное бистро, кофейню, тратторию, где пьет кофе, в компании друзей или один, и — читает утреннюю газету. Да, в Европе есть не только ежедневные газеты, но и утренние, и вечерние. Он, гражданин, читает газету, чтобы быть в курсе того, что происходит. Чтобы быть в курсе, и успеть повлиять на что-то, что его не устраивает. Для этого у него есть механизмы и возможности, которых добились такие же, как и он, граждане. Он совершенно точно знает, на что идут его налоги, он знает, кто представляет его интересы в Парламенте, и он не сомневается, что он имеет право влиять на качество своей жизни. Поэтому он живет так, а мы — этак.

Думаете, что НП Алга! грохнули потому, что она могла стать властью? Ничего подобного. Нашей партии до власти было, как до Луны раком. Как и всякой другой партии. Но, в отличие от многих, мы избрали своим направлением политическое, социальное и гражданское просвещение людей, обучение их защите своих прав, избрали своим предназначением через просвещение создавать в людях ощущение гражданина, гражданского достоинства, стремления познавать существо процессов, и желание на них влиять.

Почему на всех выборах такое убожество? Потому что наши люди — не граждане. До них не донесли, что они обязаны влиять на свое качество жизни. До них не донесли, что лидер нужен только в пути, а потом он должен стать менеджером, который обязан отдать все лучшее, и уступить место другому, которого изберут граждане. Вера «в доброго царя» (другого президента) — это вера ишака в то, что он однажды вкусит морковки, которая вечно будет висеть перед его мордой. Время от времени ее будут менять на свежую (2030 — 2050)…

Просвещенцы всегда забегают вперед своего времени, и всегда бывают за это биты. Но каждый из нас способен просветить того, кто рядом. Каждый. Или не каждый?

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